СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву
FT: ЕС грозит отказать Сербии во вступлении, если Вучич посетит парад в Москве
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Сербии в Евросоюз, пишет газета Financial Times.
Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
"Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления", - говорится в материале газеты.
Газета также отмечает, что канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последствием посещения Вучичем парада может стать "невступление в Европейский союз".
"Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", - сказал Всевиов.
Об угрозе со стороны ЕС заблокировать вступление Сербии в блок за посещение парада в Москве также написала газета Telegraph.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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