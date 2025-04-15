https://ria.ru/20250415/ft-2011460218.html

СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву

СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву - РИА Новости, 15.04.2025

СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву

Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Сербии в Евросоюз, пишет газета Financial Times. Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года. "Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления", - говорится в материале газеты. Газета также отмечает, что канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последствием посещения Вучичем парада может стать "невступление в Европейский союз". "Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", - сказал Всевиов. Об угрозе со стороны ЕС заблокировать вступление Сербии в блок за посещение парада в Москве также написала газета Telegraph. Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

https://ria.ru/20250413/serbiya-2011054233.html

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