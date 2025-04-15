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СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву - РИА Новости, 15.04.2025
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21:03 15.04.2025 (обновлено: 21:10 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ft-2011460218.html
СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву
СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву - РИА Новости, 15.04.2025
СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву
Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:03:00+03:00
2025-04-15T21:10:00+03:00
в мире
сербия
москва
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александр вучич
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кайя каллас
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Сербии в Евросоюз, пишет газета Financial Times. Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года. "Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления", - говорится в материале газеты. Газета также отмечает, что канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последствием посещения Вучичем парада может стать "невступление в Европейский союз". "Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", - сказал Всевиов. Об угрозе со стороны ЕС заблокировать вступление Сербии в блок за посещение парада в Москве также написала газета Telegraph. Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
https://ria.ru/20250413/serbiya-2011054233.html
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в мире, сербия, москва, словакия, александр вучич, роберт фицо, кайя каллас, евросоюз
В мире, Сербия, Москва, Словакия, Александр Вучич, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Евросоюз
СМИ узнали об угрозах ЕС в адрес Сербии из-за планов Вучича посетить Москву

FT: ЕС грозит отказать Сербии во вступлении, если Вучич посетит парад в Москве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Сербии в Евросоюз, пишет газета Financial Times.
Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
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"Европейские столицы предупредили сербского лидера, что посещение... парада в Москве на Красной площади может подорвать вступление страны в ЕС... Европейские чиновники вчера предупредили Вучича, что посещение парада... нарушит критерии для вступления", - говорится в материале газеты.
Газета также отмечает, что канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последствием посещения Вучичем парада может стать "невступление в Европейский союз".
"Нам нужно сделать так, чтобы они поняли, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", - сказал Всевиов.
Об угрозе со стороны ЕС заблокировать вступление Сербии в блок за посещение парада в Москве также написала газета Telegraph.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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