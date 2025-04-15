Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus
Константинов призвал Германию прекратить спекуляции вокруг ракет Taurus
Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии прекратить поддержку нацистского киевского режима и перестать спекулировать на вопросе поставок Украине крылатых ракет Taurus.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
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"Такими заявлениями по типу "дадим - не дадим" они отвлекают наше внимание. На самом деле поставки оружия Украине, поддержка нацистского киевского режима западными странами продолжается. Германии пора вспомнить свою историю и прекратить поддержку нацистского режима, а также спекуляции вокруг крылатых ракет Taurus", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, современная генерация европейских политиков связала свою политическую жизнь с желанием достичь победы над Россией.
"И даже теперь, когда все, кто может что-то понимать, осознали, что победить нас они не смогут, отказаться от этой установки они не в состоянии. К сожалению, пока так. И во всех их разговорах о мире между строк читается, как бы продолжить войну", - сказал Константинов.
По его мнению, напрямую военный конфликт на Украине населения европейских стран не касается.
"Они дают деньги в надежде на то, что эти деньги смогут остановить Россию в развитии. Все они - порождение глобализма. И вне этой теории они просто не существуют. А наша победа - это крах глобалистского проекта в его нынешнем виде", - добавил глава парламента.