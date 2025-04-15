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Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 15.04.2025 (обновлено: 16:06 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/frg-2011378529.html
Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus
Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus - РИА Новости, 15.04.2025
Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии прекратить поддержку нацистского киевского режима и перестать спекулировать на вопросе... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:35:00+03:00
2025-04-15T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир константинов
фридрих мерц
германия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии прекратить поддержку нацистского киевского режима и перестать спекулировать на вопросе поставок Украине крылатых ракет Taurus. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Такими заявлениями по типу "дадим - не дадим" они отвлекают наше внимание. На самом деле поставки оружия Украине, поддержка нацистского киевского режима западными странами продолжается. Германии пора вспомнить свою историю и прекратить поддержку нацистского режима, а также спекуляции вокруг крылатых ракет Taurus", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, современная генерация европейских политиков связала свою политическую жизнь с желанием достичь победы над Россией. "И даже теперь, когда все, кто может что-то понимать, осознали, что победить нас они не смогут, отказаться от этой установки они не в состоянии. К сожалению, пока так. И во всех их разговорах о мире между строк читается, как бы продолжить войну", - сказал Константинов. По его мнению, напрямую военный конфликт на Украине населения европейских стран не касается. "Они дают деньги в надежде на то, что эти деньги смогут остановить Россию в развитии. Все они - порождение глобализма. И вне этой теории они просто не существуют. А наша победа - это крах глобалистского проекта в его нынешнем виде", - добавил глава парламента.
https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html
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россия
украина
германия
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в мире, россия, украина, владимир константинов, фридрих мерц, германия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Константинов, Фридрих Мерц, Германия, Республика Крым
Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus

Константинов призвал Германию прекратить спекуляции вокруг ракет Taurus

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии прекратить поддержку нацистского киевского режима и перестать спекулировать на вопросе поставок Украине крылатых ракет Taurus.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
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"Такими заявлениями по типу "дадим - не дадим" они отвлекают наше внимание. На самом деле поставки оружия Украине, поддержка нацистского киевского режима западными странами продолжается. Германии пора вспомнить свою историю и прекратить поддержку нацистского режима, а также спекуляции вокруг крылатых ракет Taurus", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, современная генерация европейских политиков связала свою политическую жизнь с желанием достичь победы над Россией.
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"И даже теперь, когда все, кто может что-то понимать, осознали, что победить нас они не смогут, отказаться от этой установки они не в состоянии. К сожалению, пока так. И во всех их разговорах о мире между строк читается, как бы продолжить войну", - сказал Константинов.
По его мнению, напрямую военный конфликт на Украине населения европейских стран не касается.
"Они дают деньги в надежде на то, что эти деньги смогут остановить Россию в развитии. Все они - порождение глобализма. И вне этой теории они просто не существуют. А наша победа - это крах глобалистского проекта в его нынешнем виде", - добавил глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир КонстантиновФридрих МерцГерманияРеспублика Крым
 
 
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