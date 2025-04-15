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"Бессмертный полк" пройдет в Петрозаводске в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в Петрозаводске в очном формате - РИА Новости, 17.04.2025
"Бессмертный полк" пройдет в Петрозаводске в очном формате
Акция "Бессмертный полк" в Петрозаводске пройдет в этом году в традиционном формате, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-15T17:10:00+03:00
2025-04-15T17:10:00+03:00
2025-04-17T12:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
артур парфенчиков
петрозаводск
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Петрозаводске пройдет в этом году в традиционном формате, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. "Друзья, важная новость: в этом году акцию "Бессмертный полк" в Петрозаводске проведем в традиционном формате. Мы снова пройдём по улицам столицы Карелии с портретами героев. Приглашаю жителей и гостей города принять участие в шествии, чтоб вспомнить тех, кто всеми силами приближал Великую Победу. Уверен, это событие все давно ждали", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков отметил, что в этом году акция пройдёт очно в республике только в Петрозаводске. "Мы делаем всё для обеспечения полной безопасности жителей и гостей города. Работаем над этим совместно с правоохранительными органами Карелии. Искренне надеюсь на понимание земляков, ведь такие меры просто необходимы в непростой период для нашей страны", - сообщил он. Глава Карелии добавил, что во всех районах республики пройдут церемонии возложения цветов, торжественные мероприятия и патриотические акции.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011084184.html
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акция "бессмертный полк", артур парфенчиков, петрозаводск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк", Артур Парфенчиков, Петрозаводск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Бессмертный полк" пройдет в Петрозаводске в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в Петрозаводске в очном формате 9 мая