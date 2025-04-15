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"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:30 15.04.2025 (обновлено: 12:18 17.04.2025)
https://ria.ru/20250415/format-2011778972.html
"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай
"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай - РИА Новости, 17.04.2025
"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай
"Бессмертный полк" пройдёт в очном формате в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-15T14:30:00+03:00
2025-04-17T12:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
андрей турчак
акция "бессмертный полк"
республика алтай
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БАРНАУЛ , 15 апр – РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдёт в очном формате в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. "В этом году проведём шествие "Бессмертного полка" 9 мая в традиционном очном формате. Отдадим дань памяти нашим предкам, нашим родным и близким, которые сражались на фронте и трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он отметил также, что 9 мая во всех районах региона и в столице пройдут праздничные мероприятия. "Главный военный парад пройдёт в Горно-Алтайске в Парке Победы. Репетиции уже начались. Вечерний концерт с участием государственного оркестра республики и сводного хора состоится на центральной площади… Все без исключения праздничные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне и с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул глава.
https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html
https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, андрей турчак, акция "бессмертный полк", республика алтай
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Андрей Турчак, Акция "Бессмертный полк", Республика Алтай
"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай

"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай 9 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шествие "Бессмертный полк". Архивное фото
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БАРНАУЛ , 15 апр – РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдёт в очном формате в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"В этом году проведём шествие "Бессмертного полка" 9 мая в традиционном очном формате. Отдадим дань памяти нашим предкам, нашим родным и близким, которые сражались на фронте и трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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Он отметил также, что 9 мая во всех районах региона и в столице пройдут праздничные мероприятия.
"Главный военный парад пройдёт в Горно-Алтайске в Парке Победы. Репетиции уже начались. Вечерний концерт с участием государственного оркестра республики и сводного хора состоится на центральной площади… Все без исключения праздничные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне и с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул глава.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАндрей ТурчакАкция "Бессмертный полк"Республика Алтай
 
 
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