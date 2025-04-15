https://ria.ru/20250415/format-2011778972.html

"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай

"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай - РИА Новости, 17.04.2025

"Бессмертный полк" пройдет в очном формате в Республике Алтай

"Бессмертный полк" пройдёт в очном формате в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-15T14:30:00+03:00

2025-04-15T14:30:00+03:00

2025-04-17T12:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

андрей турчак

акция "бессмертный полк"

республика алтай

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БАРНАУЛ , 15 апр – РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдёт в очном формате в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. "В этом году проведём шествие "Бессмертного полка" 9 мая в традиционном очном формате. Отдадим дань памяти нашим предкам, нашим родным и близким, которые сражались на фронте и трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он отметил также, что 9 мая во всех районах региона и в столице пройдут праздничные мероприятия. "Главный военный парад пройдёт в Горно-Алтайске в Парке Победы. Репетиции уже начались. Вечерний концерт с участием государственного оркестра республики и сводного хора состоится на центральной площади… Все без исключения праздничные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне и с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул глава.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html

https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html

республика алтай

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80-летие победы в великой отечественной войне, андрей турчак, акция "бессмертный полк", республика алтай