https://ria.ru/20250415/florida-2011283800.html

Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки

Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 15.04.2025

Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T06:51:00+03:00

2025-04-15T06:51:00+03:00

2025-04-15T06:51:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида стала первым штатом США, который поменял название этого топонима на официальном уровне, следует из заявления опубликованного сенатом штата. "Законопроект номер 575... и... законопроект номер 549... были подписаны губернатором Флориды Роном Десантисом. Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата", - говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа. Как отмечается, таким образом Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив в Залив Америки. Ранее компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001611645.html

https://ria.ru/20250212/apple-1998789848.html

мексиканский залив

флорида

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в мире, мексиканский залив, флорида, сша, рон десантис, дональд трамп, клаудия шейнбаум, google