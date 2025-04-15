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Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 15.04.2025
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06:51 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/florida-2011283800.html
Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки
Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 15.04.2025
Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:51:00+03:00
2025-04-15T06:51:00+03:00
в мире
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида стала первым штатом США, который поменял название этого топонима на официальном уровне, следует из заявления опубликованного сенатом штата. "Законопроект номер 575... и... законопроект номер 549... были подписаны губернатором Флориды Роном Десантисом. Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата", - говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа. Как отмечается, таким образом Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив в Залив Америки. Ранее компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001611645.html
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в мире, мексиканский залив, флорида, сша, рон десантис, дональд трамп, клаудия шейнбаум, google
В мире, Мексиканский залив, Флорида, США, Рон Десантис, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Google
Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки

Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив в Залив Америки

CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: PeninsulaНью-Смирна-Бич, Флорида, США
Нью-Смирна-Бич, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: Peninsula
Нью-Смирна-Бич, Флорида, США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании Мексиканского залива в Залив Америки, таким образом, Флорида стала первым штатом США, который поменял название этого топонима на официальном уровне, следует из заявления опубликованного сенатом штата.
"Законопроект номер 575... и... законопроект номер 549... были подписаны губернатором Флориды Роном Десантисом. Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата", - говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа.
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Как отмечается, таким образом Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив в Залив Америки.
Ранее компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки.
Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
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В миреМексиканский заливФлоридаСШАРон ДесантисДональд ТрампКлаудия ШейнбаумGoogle
 
 
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