Рейтинг@Mail.ru
Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 15.04.2025 (обновлено: 15:06 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/finansy-2011370844.html
Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ
Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ
Белый дом хочет лишить сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) финансирования на сумму в 1,1 миллиарда... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:05:00+03:00
2025-04-15T15:06:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Белый дом хочет лишить сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) финансирования на сумму в 1,1 миллиарда долларов, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости. "План состоит в том, чтобы потребовать от конгресса отменить федеральное финансирование в размере 1,1 миллиарда долларов для Корпорации общественного вещания (CPB) - компании, поддерживаемой на средства налогоплательщиков и финансирующей государственные медиа по всей территории США", - говорится в статье. Источники заявляют, что инициатива будет предложена конгрессу в формате более широкого пакета мер об отмене ранее утвержденного финансирования, который также затронет иностранную помощь. При этом, по словам осведомленного лица, бюджет CPB заведомо профинансирован на два года вперед с целью "уберечь его от политических маневрирований", а значительная доля запланированных на 2025 год выплат уже переведена подконтрольным корпорации вещателям. Сама же газета подчеркивает, что госфинансирование составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они также генерируют доход за счет спонсорства и пожертвований. Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007320833.html
https://ria.ru/20250225/ssha-2001592555.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ

NYT: Белый дом хочет лишить NPR и PBS финансирования на сумму в $1,1 миллиарда

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Белый дом хочет лишить сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) финансирования на сумму в 1,1 миллиарда долларов, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Зеленский опять разозлил Трампа по трем причинам
Вчера, 08:00
«
"План состоит в том, чтобы потребовать от конгресса отменить федеральное финансирование в размере 1,1 миллиарда долларов для Корпорации общественного вещания (CPB) - компании, поддерживаемой на средства налогоплательщиков и финансирующей государственные медиа по всей территории США", - говорится в статье.
Источники заявляют, что инициатива будет предложена конгрессу в формате более широкого пакета мер об отмене ранее утвержденного финансирования, который также затронет иностранную помощь.
При этом, по словам осведомленного лица, бюджет CPB заведомо профинансирован на два года вперед с целью "уберечь его от политических маневрирований", а значительная доля запланированных на 2025 год выплат уже переведена подконтрольным корпорации вещателям.
Сама же газета подчеркивает, что госфинансирование составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они также генерируют доход за счет спонсорства и пожертвований.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS
25 марта, 23:36
Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий
25 февраля, 21:51
 
СШАРоссияДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала