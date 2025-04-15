https://ria.ru/20250415/finansy-2011370844.html

Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ

Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

Белый дом лишит общественные радио и телевидение финансирования, пишут СМИ

Белый дом хочет лишить сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) финансирования на сумму в 1,1 миллиарда... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:05:00+03:00

2025-04-15T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Белый дом хочет лишить сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) финансирования на сумму в 1,1 миллиарда долларов, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости. "План состоит в том, чтобы потребовать от конгресса отменить федеральное финансирование в размере 1,1 миллиарда долларов для Корпорации общественного вещания (CPB) - компании, поддерживаемой на средства налогоплательщиков и финансирующей государственные медиа по всей территории США", - говорится в статье. Источники заявляют, что инициатива будет предложена конгрессу в формате более широкого пакета мер об отмене ранее утвержденного финансирования, который также затронет иностранную помощь. При этом, по словам осведомленного лица, бюджет CPB заведомо профинансирован на два года вперед с целью "уберечь его от политических маневрирований", а значительная доля запланированных на 2025 год выплат уже переведена подконтрольным корпорации вещателям. Сама же газета подчеркивает, что госфинансирование составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они также генерируют доход за счет спонсорства и пожертвований. Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007320833.html

https://ria.ru/20250225/ssha-2001592555.html

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