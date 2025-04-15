В МИД назвали причины кризиса в ЕС
Масленников: кризис в ЕС связан со сворачиванием торговых связей с Россией
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Социально-экономические кризисные явления в странах ЕС не в последнюю очередь связаны со сворачиванием торгово-экономической связей с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Сегодня даже самоубежденные европоцентристы признают кризисные процессы в европейском сообществе, наличие системных внутренних социально-экономических проблем. Не в последнюю очередь эти проблемы вызваны курсом Европейского Союза на сворачивание торгово-экономических отношений с Россией, бездумная политика санкционного давления на нас и отказ от российских энергоносителей и ряда других товаров по адекватным ценам ударили и по самому Европейскому Союзу, безусловно, и привели к падению конкурентоспособности, промышленности этого блока и фактически к началу деиндустриализации Европы", - сказал он в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба Валдай.
Он добавил, что кризисные явления в экономике приводят к тому, что во многих европейских странах обостряются социальные противоречия, несмотря на практически тотальную зачистку информационного пространства, альтернативных точек зрения, отметив в этой связи, что недовольство значительной части избирателей в странах ЕС политикой действующих правительств становится всё заметнее.
"Избиратели не согласны с тем, что сформулированные в Брюсселе узким кругом практически никому неподотчетных лиц политические задачи реализуются за счет налогоплательщиков и в ущерб их интересам. На этом фоне антагонизм между противниками и сторонниками ЕСовского официоза только нарастает", - пояснил Масленников.
Он также отметил, что недовольство консервативно настроенной части населения усиливается, и это объясняет рост популярности правых и ультраправых сил в Европе, которые зачастую выступают с позицией евроскептицизма.
"В этом плане все согласятся, что очень показательные были итоги выборов в Европарламент в июне прошлого года, но здесь я бы обратил внимание на то, что это может быть несколько парадоксально звучит, но в сложившемся в Евросоюзе политическом ландшафте в качестве радикалов выступают скорее силы, представляющие не края политического спектра, а неолиберальный мейнстрим", - добавил он.
Масленников заключил, что европейская демократическая модель на нынешнем этапе переживает серьезный кризис, и налицо все более неразрешимая коллизия между демократическими правами и свободами в рамках современного европейского общества, например, свободы слова и вероисповедания, однако вместо открытого общественно-политического диалога на эту тему видно, что эти проблемы замалчиваются и накапливаются.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-