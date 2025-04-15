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СМИ: ЕС изучает возможность разорвать контракты на поставку газа из России

СМИ: ЕС изучает возможность разорвать контракты на поставку газа из России - РИА Новости, 15.04.2025

СМИ: ЕС изучает возможность разорвать контракты на поставку газа из России

Евросоюз ищет способы отказаться от газовых контрактов с Россией, не выплачивая штрафов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:21:00+03:00

2025-04-15T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Евросоюз ищет способы отказаться от газовых контрактов с Россией, не выплачивая штрафов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупные штрафы", — говорится в публикации. Как отмечает издание, этот вопрос рассматривается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоресурсов. О работе над этой дорожной картой заявила в январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. По ее словам, еврокомиссар по энергетике должен был представить документ в первые сто дней работы ЕК с 1 декабря, то есть в первой половине марта. Накануне агентство Блумберг сообщило, что план опубликуют 6 мая.В Москве не раз подчеркивали, что страны Европы совершили серьезную ошибку, когда отказались от российских углеводородов и тем самым попали в новую зависимость: теперь они покупают российские нефть и газ через посредников, по более высоким ценам. При этом, как отмечал президент Владимир Путин, Россия не отказывает Европе в поставках газа и есть несколько маршрутов его получения.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010320249.html

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экономика, россия, москва, европа, владимир путин, анна-каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз, в мире