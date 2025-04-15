https://ria.ru/20250415/es-2011285318.html
СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест
СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест - РИА Новости, 15.04.2025
СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест
Почти 10 тысячам человек, которые в марте сдали онлайн-экзамен на получение профессии переводчика в ЕС, сообщили, что им придется пройти тест заново из-за... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:28:00+03:00
2025-04-15T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти 10 тысячам человек, которые в марте сдали онлайн-экзамен на получение профессии переводчика в ЕС, сообщили, что им придется пройти тест заново из-за технической ошибки, пишет газета Politico. "Кандидатам, которые в прошлом месяце сдали онлайн-экзамен на получение профессии переводчика в ЕС, в четверг сообщили, что в мае им придется проходить его заново из-за неисправности настройки теста", - говорится в публикации. По данным издания, экзамен сдавали 9663 человека.
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в мире, евросоюз, politico
В мире, Евросоюз, Politico
СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест
Politico: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест