https://ria.ru/20250415/es-2011285318.html

СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест

СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест - РИА Новости, 15.04.2025

СМИ: кандидатам на должность переводчиков в ЕС нужно заново пройти тест

Почти 10 тысячам человек, которые в марте сдали онлайн-экзамен на получение профессии переводчика в ЕС, сообщили, что им придется пройти тест заново из-за... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:28:00+03:00

2025-04-15T07:28:00+03:00

2025-04-15T07:28:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти 10 тысячам человек, которые в марте сдали онлайн-экзамен на получение профессии переводчика в ЕС, сообщили, что им придется пройти тест заново из-за технической ошибки, пишет газета Politico. "Кандидатам, которые в прошлом месяце сдали онлайн-экзамен на получение профессии переводчика в ЕС, в четверг сообщили, что в мае им придется проходить его заново из-за неисправности настройки теста", - говорится в публикации. По данным издания, экзамен сдавали 9663 человека.

https://ria.ru/20250414/es-2011088553.html

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в мире, евросоюз, politico