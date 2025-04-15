https://ria.ru/20250415/ekonomika-2011411779.html

Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg

Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.04.2025

Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg

Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин, передает агентство... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:43:00+03:00

2025-04-15T17:43:00+03:00

2025-04-15T17:47:00+03:00

сша

европа

мексика

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин, передает агентство Блумберг со ссылкой на оценку банка Goldman Sachs и собственный анализ. "В наихудшем случае из-за сокращения туризма и бойкотов (товаров - ред.) потери для ВВП (США - ред.) в этом году могут достичь 0,3%, что составит почти 90 миллиардов долларов", - пишет агентство. При этом, согласно данным агентства, почти 20 миллиардов долларов из этой суммы американская экономика потеряет из-за уменьшения покупательской активности туристов в США. С опорой на данные минторга США агентство также указывает, что прибытие иностранцев в США авиарейсами за март 2025 года упало на 10% относительно того же месяца в 2024 году. Сильнейшее падение наблюдается в числе авиарейсов из Европы, Мексики и Канады - для последней причиной стали, помимо прочего, притязания президента США Дональда Трампа на страну, подчеркивает агентство. Среди причин снижения турпотока также отмечаются повышенная враждебность служащих на границе США, рост геополитического напряжения и глобальная экономическая неопределенность, вызванная введением США пошлин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html

https://ria.ru/20250114/nalog-1993531639.html

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сша, европа, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире