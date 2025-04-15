Рейтинг@Mail.ru
Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 15.04.2025 (обновлено: 17:47 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ekonomika-2011411779.html
Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg
Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.04.2025
Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg
Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин, передает агентство... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:43:00+03:00
2025-04-15T17:47:00+03:00
сша
европа
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин, передает агентство Блумберг со ссылкой на оценку банка Goldman Sachs и собственный анализ. "В наихудшем случае из-за сокращения туризма и бойкотов (товаров - ред.) потери для ВВП (США - ред.) в этом году могут достичь 0,3%, что составит почти 90 миллиардов долларов", - пишет агентство. При этом, согласно данным агентства, почти 20 миллиардов долларов из этой суммы американская экономика потеряет из-за уменьшения покупательской активности туристов в США. С опорой на данные минторга США агентство также указывает, что прибытие иностранцев в США авиарейсами за март 2025 года упало на 10% относительно того же месяца в 2024 году. Сильнейшее падение наблюдается в числе авиарейсов из Европы, Мексики и Канады - для последней причиной стали, помимо прочего, притязания президента США Дональда Трампа на страну, подчеркивает агентство. Среди причин снижения турпотока также отмечаются повышенная враждебность служащих на границе США, рост геополитического напряжения и глобальная экономическая неопределенность, вызванная введением США пошлин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html
https://ria.ru/20250114/nalog-1993531639.html
сша
европа
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Европа, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов, пишет Bloomberg

Bloomberg: экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за пошлин

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономика США может потерять до 90 миллиардов долларов из-за снижения турпотока и бойкота американской продукции по причине введения пошлин, передает агентство Блумберг со ссылкой на оценку банка Goldman Sachs и собственный анализ.
«
"В наихудшем случае из-за сокращения туризма и бойкотов (товаров - ред.) потери для ВВП (США - ред.) в этом году могут достичь 0,3%, что составит почти 90 миллиардов долларов", - пишет агентство.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
14 апреля, 16:14
При этом, согласно данным агентства, почти 20 миллиардов долларов из этой суммы американская экономика потеряет из-за уменьшения покупательской активности туристов в США.
С опорой на данные минторга США агентство также указывает, что прибытие иностранцев в США авиарейсами за март 2025 года упало на 10% относительно того же месяца в 2024 году. Сильнейшее падение наблюдается в числе авиарейсов из Европы, Мексики и Канады - для последней причиной стали, помимо прочего, притязания президента США Дональда Трампа на страну, подчеркивает агентство. Среди причин снижения турпотока также отмечаются повышенная враждебность служащих на границе США, рост геополитического напряжения и глобальная экономическая неопределенность, вызванная введением США пошлин.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму
14 января, 08:00
 
СШАЕвропаМексикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала