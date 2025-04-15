Гравитационная дыра в Индийском океане поставила ученых в тупик
© Getty Images / Rainer von BrandisМорской биолог изучает океан
© Getty Images / Rainer von Brandis
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Есть в Индийском океане загадочная область, где гравитация ведет себя необычно, сила притяжения здесь слабее, чем в других регионах. Называют ее еще "Гравитационной дырой" в Индийском океане – местом с самой глубокой впадиной в гравитационном поле Земли.
© Getty Images / Giordano CiprianiРыбы в Индийском океане
© Getty Images / Giordano Cipriani
Рыбы в Индийском океане
Данная область имеет круглую форму и настолько слабое гравитационное притяжение, что уровень моря там на 106 метров ниже среднего глобального показателя.
Этот феномен, также известный как Индийская океаническая геоидальная низменность, является крупнейшей гравитационной аномалией на планете и уже десятилетия ставит ученых в тупик.
Земля – "комковатая картофелина", а не шар
О том, что гравитация на Земле не везде одинакова, ученые знают уже достаточно давно, как и то, что ее форма не классический шар. Земля скорее похожа на "комковатую картофелину". Но для того, чтобы облегчить всем нам жизнь, научные мужи придумали геоид.
© Getty Images / koto_fejaГравитационная волна
© Getty Images / koto_feja
Гравитационная волна
Геоид — представляет собой теоретическую модель Земли, где поверхность соответствует среднему уровню моря без учета ветров, течений и приливов, будто планета представляет собой идеальный шар из неподвижной воды.
CC BY 4.0 / International Centre for Global Earth Models (ICGEM) / Geoid undulation in false color, shaded relief and vertical exaggeration (10000 scale factor) (cropped)Волнистость геоида
CC BY 4.0 / International Centre for Global Earth Models (ICGEM) / Geoid undulation in false color, shaded relief and vertical exaggeration (10000 scale factor) (cropped)
Волнистость геоида
Хотя это совсем не так, на нашей планете существуют "бугры" и "вмятины". Проще сказать, геоид — это форма Земли без учёта местных особенностей рельефа.
В реальности гравитация распределена совсем неравномерно из-за различий в плотности земной коры, движения тектонических плит и других факторов.
На специально созданных картах аномалии гравитации отображаются так: области с более сильным притяжением обозначаются красным, а с ослабленным — синим.
Как нашли аномалию
Впервые эту аномальную зону обнаружил в 1948 году голландский геофизик Феликс Венинг-Мейнес. Область охватывает около 3 млн кв. км и почти равна площади Индии, расположена она к юго-западу от Шри-Ланки. Здесь гравитация слабее всего на 0,005%, но даже этого достаточно, чтобы создать "вмятину" в геоиде.
CC BY-SA 3.0 / Woodwalker / Scanned this picture from the collection of the Utrecht University archive/museumФеликс Андрис Венинг-Мейнес
Феликс Андрис Венинг-Мейнес
Открытие такой крупной области с более низкой гравитацией сильно смутило ученых, было проведено множество исследований, и уже казалось, что ученые наконец разобрались с аномалией, но все оказалось не так просто…
Почему же здесь слабее гравитация?
В 2023 году группа ученых под руководством профессора Аттрейи Гхоша из Центра наук о Земле в Бангалоре предложила свое объяснение проблемы.
Исследователи с помощью новейшего оборудования создали 19 компьютерных моделей для имитации движения земной мантии и тектонических плит за последние 140 млн лет, а после проанализировали сценарии, которые привели к понижению уровня геоида, аналогичного реальному.
CC BY 4.0 / American Geophysical Union/Debanjan Pal/Attreyee Ghosh / Observed geoid plotted relative to the equilibrium shape of the Earth after Nakibogl (cropped)(а) Наблюдаемый геоид, нанесенный на график относительно равновесной формы Земли по Накибоглу (2010). Эволюция (b) безразмерной температуры в верхних 100 км и (c) аномалий геоида с 140 млн лет до настоящего времени в случае 1. Черные стрелки над температурными картами обозначают векторы движения плит. Низкая корреляция регионального геоида Индийского океана с наблюдаемым геоидом показана в правом верхнем углу нижнего рисунка
CC BY 4.0 / American Geophysical Union/Debanjan Pal/Attreyee Ghosh / Observed geoid plotted relative to the equilibrium shape of the Earth after Nakibogl (cropped)
(а) Наблюдаемый геоид, нанесенный на график относительно равновесной формы Земли по Накибоглу (2010). Эволюция (b) безразмерной температуры в верхних 100 км и (c) аномалий геоида с 140 млн лет до настоящего времени в случае 1. Черные стрелки над температурными картами обозначают векторы движения плит. Низкая корреляция регионального геоида Индийского океана с наблюдаемым геоидом показана в правом верхнем углу нижнего рисунка
По мнению ученых, миллионы лет назад, когда Индийский субконтинент столкнулся с Азией, в результате столкновения образовав Гималаи, фрагменты древнего морского дна тектонической плиты Тетис погрузились в мантию.
В сочетании с поднимающимися потоками горячей магмы это могло снизить плотность региона и ослабить гравитацию.
CC BY 4.0 / American Geophysical Union/Debanjan Pal/Attreyee Ghosh / Predicted Indian Ocean geoid low (IOGL) in Case 1 (cropped)(a) Прогнозируемый низкий уровень геоида в Индийском океане (IOGL) в случае 1. Здесь также показана область, выбранная для расчета региональной корреляции геоидов. (b) и (c) Температурные профили, снятые вдоль AA’ и BB’ для случая 1. (d) и (e) 3D-изображения температурных профилей в IOGL и вокруг него для случая 1.
CC BY 4.0 / American Geophysical Union/Debanjan Pal/Attreyee Ghosh / Predicted Indian Ocean geoid low (IOGL) in Case 1 (cropped)
(a) Прогнозируемый низкий уровень геоида в Индийском океане (IOGL) в случае 1. Здесь также показана область, выбранная для расчета региональной корреляции геоидов. (b) и (c) Температурные профили, снятые вдоль AA’ и BB’ для случая 1. (d) и (e) 3D-изображения температурных профилей в IOGL и вокруг него для случая 1.
Ученые считают, что ответ может лежать на глубине более 1 000 километров под земной корой, где холодные, плотные остатки древнего океана погрузились на "кладбище плит" под Африкой около 30 миллионов лет назад, подняв горячие расплавленные породы.
Критика версии
Однако далеко не все ученые согласны с выводами индийских коллег.
Например, доктор Алессандро Форте из Университета Флориды отмечает, что подобных аномалий нет в других зонах с активной тектоникой, как, например, у острова Реюньон.
© Getty Images / Jeff GreenbergУниверситет Флориды
© Getty Images / Jeff Greenberg
Университет Флориды
Последние проведенные исследования опровергли наличие магматического плюма под этой областью, но обнаружили более легкие и теплые породы на глубине 300–900 км, вероятно, связанные с Африканским суперплюмом.
Следует отметить, что аномалия в Индийском океане далеко не единственная, есть Гудзонов залив, где так же гравитация слабее, но здесь ученые нашли объяснение, тут земля прогнута под весом ледникового покрова, который был здесь во время последнего ледникового периода.
© Getty Images / pklineГудзонов залив
© Getty Images / pkline
Гудзонов залив
Несмотря на то, что лед уже растаял, кора еще не успела вернуться в состояние равновесия, и в этом месте наблюдается дефицит массы.
Однако Индийская гравитационная аномалия продолжает оставаться уникальной — как по масштабу, так и по не до конца ясному своему происхождению.
Нужны еще дополнительные исследования, чтобы раскрыть все загадки этой таинственной "гравитационной дыры".