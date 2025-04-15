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Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области
Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 15.04.2025
Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области
Подросток на питбайке попал в больницу с травмой головы в Новгородской области после столкновения с автомобилем, организована проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:37:00+03:00
2025-04-15T22:37:00+03:00
2025-04-15T22:37:00+03:00
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Подросток на питбайке попал в больницу с травмой головы в Новгородской области после столкновения с автомобилем, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что во вторник вечером 16 и 17-летние водители питбайков катались по улицам города Сольцы. Подростки столкнулись с автомобилем Hover, в результате чего 16-летний водитель питбайка был госпитализирован. "Прокуратура области по поручению и.о. прокурора области Павла Россоловского организовала проверку по факту ДТП, в результате которого один из несовершеннолетних водителей получил травму головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура области оценит работу учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков, а также обстоятельства передачи им питбайков.
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происшествия, новгородская область, сольцы, россия
Происшествия, Новгородская область, Сольцы, Россия
Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области
В Новгородской области подросток на питбайке получил травму головы после ДТП