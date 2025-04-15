https://ria.ru/20250415/dtp-2011468957.html

Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области

Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 15.04.2025

Подросток на питбайке попал в больницу после ДТП в Новгородской области

Подросток на питбайке попал в больницу с травмой головы в Новгородской области после столкновения с автомобилем, организована проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:37:00+03:00

2025-04-15T22:37:00+03:00

2025-04-15T22:37:00+03:00

происшествия

новгородская область

сольцы

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Подросток на питбайке попал в больницу с травмой головы в Новгородской области после столкновения с автомобилем, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что во вторник вечером 16 и 17-летние водители питбайков катались по улицам города Сольцы. Подростки столкнулись с автомобилем Hover, в результате чего 16-летний водитель питбайка был госпитализирован. "Прокуратура области по поручению и.о. прокурора области Павла Россоловского организовала проверку по факту ДТП, в результате которого один из несовершеннолетних водителей получил травму головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура области оценит работу учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков, а также обстоятельства передачи им питбайков.

https://ria.ru/20250415/polsha-2011460797.html

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сольцы

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происшествия, новгородская область, сольцы, россия