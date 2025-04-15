https://ria.ru/20250415/dtp-2011458763.html

В Омской области женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП

В Омской области женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП - РИА Новости, 15.04.2025

В Омской области женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП

Женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:51:00+03:00

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происшествия

омская область

черлакский район

россия

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ОМСК, 15 апр - РИА Новости. Женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла вечером в Черлакском районе Омской области. Выяснилось, что 30-летний водитель ВАЗ-2110 в районе 89 километра трассы Омск–Черлак не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля "Газель" и врезался в него. "В результате ДТП пассажир легкового автомобиля - 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия, водитель ВАЗ, а также два его пассажира, личности которых сейчас устанавливаются, доставлены в медицинское учреждение", - написали в пресс-службе. Обстоятельства и причины ДТП выясняют.

https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html

омская область

черлакский район

россия

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происшествия, омская область, черлакский район, россия