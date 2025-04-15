https://ria.ru/20250415/dron-2011308038.html
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках - РИА Новости, 15.04.2025
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:20:00+03:00
2025-04-15T10:20:00+03:00
2025-04-15T10:32:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011308313_0:138:960:678_1920x0_80_0_0_6a8b3be35945c057e5275627fb11e665.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."В городе Алешки был атакован 9-этажный жилой дом по улице Мира, 7. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация уточняется", - сказал Василенко.По его словам, противник атаковал Алешкинский муниципальный округ дронами-камикадзе "Баба-Яга".
https://ria.ru/20250415/kursk-2011308746.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011308313_0:48:960:768_1920x0_80_0_0_314b1fa958b9f96ca3d4ac74142ad330.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках, пострадавших нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"В городе Алешки был атакован 9-этажный жилой дом по улице Мира, 7. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация уточняется", - сказал Василенко.
По его словам, противник атаковал Алешкинский муниципальный округ дронами-камикадзе "Баба-Яга".