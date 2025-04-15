https://ria.ru/20250415/dron-2011308038.html

Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках

Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках - РИА Новости, 15.04.2025

Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:20:00+03:00

2025-04-15T10:20:00+03:00

2025-04-15T10:32:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."В городе Алешки был атакован 9-этажный жилой дом по улице Мира, 7. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация уточняется", - сказал Василенко.По его словам, противник атаковал Алешкинский муниципальный округ дронами-камикадзе "Баба-Яга".

https://ria.ru/20250415/kursk-2011308746.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия