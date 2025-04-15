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Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках - РИА Новости, 15.04.2025
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10:20 15.04.2025 (обновлено: 10:32 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/dron-2011308038.html
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках - РИА Новости, 15.04.2025
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:20:00+03:00
2025-04-15T10:32:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."В городе Алешки был атакован 9-этажный жилой дом по улице Мира, 7. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация уточняется", - сказал Василенко.По его словам, противник атаковал Алешкинский муниципальный округ дронами-камикадзе "Баба-Яга".
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херсонская область
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7 495 645-6601
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках

Дрон атаковал девятиэтажный дом в херсонских Алешках, пострадавших нет

© Фото : РИА НовостиПоследствия атаки украинского БПЛА в Алешках Херсонской области
Последствия атаки украинского БПЛА в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : РИА Новости
Последствия атаки украинского БПЛА в Алешках Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал 9-этажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"В городе Алешки был атакован 9-этажный жилой дом по улице Мира, 7. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация уточняется", - сказал Василенко.
По его словам, противник атаковал Алешкинский муниципальный округ дронами-камикадзе "Баба-Яга".
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