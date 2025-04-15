https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html

Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами

Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами - РИА Новости, 15.04.2025

Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами

Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:39:00+03:00

2025-04-15T08:39:00+03:00

2025-04-15T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курск

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011292673_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_b8b7a5e2984ea922cb454f61986b85de.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами", — уточнили в кабмине области.Региональные власти перед этим сообщали, что при массированной атаке дронами на Курск погибла пожилая мирная жительница. Пострадали еще девять человек. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. ВСУ практически ежедневно пытаются поразить объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html

https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, курская область