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Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами - РИА Новости, 15.04.2025
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами
Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:39:00+03:00
2025-04-15T08:39:00+03:00
2025-04-15T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами", — уточнили в кабмине области.Региональные власти перед этим сообщали, что при массированной атаке дронами на Курск погибла пожилая мирная жительница. Пострадали еще девять человек. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. ВСУ практически ежедневно пытаются поразить объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html
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курск, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами
Правительство Курской области: БПЛА, попавший в многоэтажку, нес стальные шары