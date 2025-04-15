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Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 15.04.2025 (обновлено: 12:45 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами - РИА Новости, 15.04.2025
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами
Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:39:00+03:00
2025-04-15T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курск
курская область
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале.&quot;Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами&quot;, — уточнили в кабмине области.Региональные власти перед этим сообщали, что при массированной атаке дронами на Курск погибла пожилая мирная жительница. Пострадали еще девять человек. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. ВСУ практически ежедневно пытаются поразить объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html
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курск
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курск, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами

Правительство Курской области: БПЛА, попавший в многоэтажку, нес стальные шары

© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник, который атаковал многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«

"Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами", — уточнили в кабмине области.

© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
1 из 5
© Фото : Правительство Курской области

Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами

Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
2 из 5
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
3 из 5
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
4 из 5
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
5 из 5

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
1 из 5

Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
2 из 5

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
3 из 5

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
4 из 5

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
5 из 5
Региональные власти перед этим сообщали, что при массированной атаке дронами на Курск погибла пожилая мирная жительница. Пострадали еще девять человек.
Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.
По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
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14 апреля, 19:44
ВСУ практически ежедневно пытаются поразить объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскКурская область
 
 
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