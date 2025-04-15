https://ria.ru/20250415/dpa-2011440855.html

Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем

Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем - РИА Новости, 15.04.2025

Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем

Суд в немецком Франкфурте-на-Майне выписал штраф в 4,5 тысячи евро, а также лишение водительских прав мужчине, который в мае 2023 года, будучи в состоянии... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:12:00+03:00

2025-04-15T19:12:00+03:00

2025-04-15T19:21:00+03:00

в мире

олаф шольц

франкфурт-на-майне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011437008_0:71:3387:1976_1920x0_80_0_0_8364a33c08a19d85cd93aee6f3268f10.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд в немецком Франкфурте-на-Майне выписал штраф в 4,5 тысячи евро, а также лишение водительских прав мужчине, который в мае 2023 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, сумел обойти охрану канцлера Олафа Шольца, подойти к главе правительства и обнять его, сообщило информационное агентство DPA. "Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере 4,5 тысячи евро (5,1 тысячи долларов США) и лишив его водительских прав на два с половиной года", - пишет DPA. Инцидент произошел в мае 2023 года, когда находящийся под воздействием наркотических веществ мужчина, вклинился на своем автомобиле в кортеж Шольца, проникнув таким образом на территорию аэропорта. Выйдя из машины, мужчина подошел к канцлеру, пожал ему руку и обнял его, после чего был задержан. На суде мужчина попросил прощение за произошедшее.

https://ria.ru/20250325/gramoty-2007300081.html

франкфурт-на-майне

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, франкфурт-на-майне