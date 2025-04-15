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Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем - РИА Новости, 15.04.2025
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19:12 15.04.2025 (обновлено: 19:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/dpa-2011440855.html
Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем
Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем - РИА Новости, 15.04.2025
Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем
Суд в немецком Франкфурте-на-Майне выписал штраф в 4,5 тысячи евро, а также лишение водительских прав мужчине, который в мае 2023 года, будучи в состоянии... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:12:00+03:00
2025-04-15T19:21:00+03:00
в мире
олаф шольц
франкфурт-на-майне
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд в немецком Франкфурте-на-Майне выписал штраф в 4,5 тысячи евро, а также лишение водительских прав мужчине, который в мае 2023 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, сумел обойти охрану канцлера Олафа Шольца, подойти к главе правительства и обнять его, сообщило информационное агентство DPA. "Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере 4,5 тысячи евро (5,1 тысячи долларов США) и лишив его водительских прав на два с половиной года", - пишет DPA. Инцидент произошел в мае 2023 года, когда находящийся под воздействием наркотических веществ мужчина, вклинился на своем автомобиле в кортеж Шольца, проникнув таким образом на территорию аэропорта. Выйдя из машины, мужчина подошел к канцлеру, пожал ему руку и обнял его, после чего был задержан. На суде мужчина попросил прощение за произошедшее.
https://ria.ru/20250325/gramoty-2007300081.html
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в мире, олаф шольц, франкфурт-на-майне
В мире, Олаф Шольц, Франкфурт-на-Майне
Мужчину оштрафовали на 4,5 тысячи евро за объятия с Шольцем

Жителя ФРГ оштрафовали на 4,5 тысячи евро и лишили прав за объятия с Шольцем

© Getty Images / picture alliance / Andreas ArnoldАдвокат и его клиент, который подошел к канцлеру Германии Олафу Шольцу и обнял его
Адвокат и его клиент, который подошел к канцлеру Германии Олафу Шольцу и обнял его - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Andreas Arnold
Адвокат и его клиент, который подошел к канцлеру Германии Олафу Шольцу и обнял его. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд в немецком Франкфурте-на-Майне выписал штраф в 4,5 тысячи евро, а также лишение водительских прав мужчине, который в мае 2023 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, сумел обойти охрану канцлера Олафа Шольца, подойти к главе правительства и обнять его, сообщило информационное агентство DPA.
"Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере 4,5 тысячи евро (5,1 тысячи долларов США) и лишив его водительских прав на два с половиной года", - пишет DPA.
Инцидент произошел в мае 2023 года, когда находящийся под воздействием наркотических веществ мужчина, вклинился на своем автомобиле в кортеж Шольца, проникнув таким образом на территорию аэропорта. Выйдя из машины, мужчина подошел к канцлеру, пожал ему руку и обнял его, после чего был задержан.
На суде мужчина попросил прощение за произошедшее.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Шольц получил увольнительную грамоту
25 марта, 20:50
 
В миреОлаф ШольцФранкфурт-на-Майне
 
 
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