https://ria.ru/20250415/doge-2011466210.html

Комиссия США по ценным бумагам не выполнила требование DOGE, пишут СМИ

Комиссия США по ценным бумагам не выполнила требование DOGE, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

Комиссия США по ценным бумагам не выполнила требование DOGE, пишут СМИ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отказала департаменту государственной эффективности (DOGE) в доступе ко внутренней информации агентства, в том... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:09:00+03:00

2025-04-15T22:09:00+03:00

2025-04-15T22:18:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отказала департаменту государственной эффективности (DOGE) в доступе ко внутренней информации агентства, в том числе к персональным данным сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Сотрудник команды (американского предпринимателя - ред.) Илона Маска по повышению государственной эффективности (DOGE - ред.) попросил исполняющего обязанности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Марка Уэду предоставить доступ для чтения и записи некоторых данных агентства... Руководство SEC, включая Уэду, отклонило эту просьбу", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, данные, доступ к котором запросил представитель DOGE, включали электронные письма сотрудников, кадровую информацию и платежные системы. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250407/ssha-2009902138.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008944788.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон