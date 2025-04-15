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В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины - РИА Новости, 15.04.2025
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06:01 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/dnr-2011282028.html
В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины
В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины - РИА Новости, 15.04.2025
В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины
ФСБ пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР, которая координировалась... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:01:00+03:00
2025-04-15T06:01:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР, которая координировалась с территории Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что были задержаны 8 граждан РФ, которые занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотических средств путем тайниковых закладок на территории республики. Также было установлено, что деятельность группы была направлена на популяризацию наркотиков, а координация группировки осуществлялась с территории Украины. "Забирал закладки и в дальнейшем их раскладывал, объемом по килограмму. Целью магазинов, на которые я работал, была не только обогатиться, но и произвести наркотизацию населения Донецкой Народной Республики", - сказал один из задержанных. Кроме этого, в рамках проведения обысков мест проживания фигурантов дела было изъято более 23 килограмма синтетических наркотиков. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" соответственно.
https://ria.ru/20250321/narkotorgovtsy-2006387875.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины

ФСБ: в ДНР пресекли деятельность наркогруппировки, координировавшейся с Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР, которая координировалась с территории Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что были задержаны 8 граждан РФ, которые занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотических средств путем тайниковых закладок на территории республики. Также было установлено, что деятельность группы была направлена на популяризацию наркотиков, а координация группировки осуществлялась с территории Украины.
"Забирал закладки и в дальнейшем их раскладывал, объемом по килограмму. Целью магазинов, на которые я работал, была не только обогатиться, но и произвести наркотизацию населения Донецкой Народной Республики", - сказал один из задержанных.
Кроме этого, в рамках проведения обысков мест проживания фигурантов дела было изъято более 23 килограмма синтетических наркотиков.
Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" соответственно.
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ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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