МВД раскрыло схему по продаже поддельных дипломов в Москве
Ирина Волк: МВД раскрыло схему по продаже липовых дипломов в Москве
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мошенники от лица некой московской академии выдавали свидетельства о высшем образовании при прохождении дистанционного обучения, цена за поддельные дипломы варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей, пострадавших пока пятеро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
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По данным следствия, руководитель коммерческой структуры совместно с неустановленными лицами размещала объявления в интернете, предлагая услуги по получению высшего профессионального образования по различным специальностям. В действительности она не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства.
"В названии юридического лица присутствовало слово "академия", что вводило граждан в заблуждение. Они заключали с компанией договоры на оказание образовательных услуг по дистанционной форме обучения, после чего им направлялись методические материалы, тесты и задания. В дальнейшем обманутым людям выдавались фиктивные дипломы государственного образца о получении высшего образования в несуществующем вузе. Стоимость одного такого документа варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей", - пояснила Волк.
В настоящее время установлено пятеро потерпевших. Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство. В ходе обысков в жилых помещениях изъяты средства связи, документация, бланки дипломов, печати различных организаций.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной схемы. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.