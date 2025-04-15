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МВД раскрыло схему по продаже поддельных дипломов в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
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14:25 15.04.2025 (обновлено: 14:30 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/diplom-2011354246.html
МВД раскрыло схему по продаже поддельных дипломов в Москве
МВД раскрыло схему по продаже поддельных дипломов в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
МВД раскрыло схему по продаже поддельных дипломов в Москве
Мошенники от лица некой московской академии выдавали свидетельства о высшем образовании при прохождении дистанционного обучения, цена за поддельные дипломы... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:25:00+03:00
2025-04-15T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мошенники от лица некой московской академии выдавали свидетельства о высшем образовании при прохождении дистанционного обучения, цена за поддельные дипломы варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей, пострадавших пока пятеро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Выдачу липовых дипломов о высшем образовании пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Западного округа столицы", - написала Волк в Telegram-канале. По данным следствия, руководитель коммерческой структуры совместно с неустановленными лицами размещала объявления в интернете, предлагая услуги по получению высшего профессионального образования по различным специальностям. В действительности она не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства. "В названии юридического лица присутствовало слово "академия", что вводило граждан в заблуждение. Они заключали с компанией договоры на оказание образовательных услуг по дистанционной форме обучения, после чего им направлялись методические материалы, тесты и задания. В дальнейшем обманутым людям выдавались фиктивные дипломы государственного образца о получении высшего образования в несуществующем вузе. Стоимость одного такого документа варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей", - пояснила Волк. В настоящее время установлено пятеро потерпевших. Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство. В ходе обысков в жилых помещениях изъяты средства связи, документация, бланки дипломов, печати различных организаций. Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной схемы. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011250736.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
МВД раскрыло схему по продаже поддельных дипломов в Москве

Ирина Волк: МВД раскрыло схему по продаже липовых дипломов в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мошенники от лица некой московской академии выдавали свидетельства о высшем образовании при прохождении дистанционного обучения, цена за поддельные дипломы варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей, пострадавших пока пятеро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Выдачу липовых дипломов о высшем образовании пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Западного округа столицы", - написала Волк в Telegram-канале.
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По данным следствия, руководитель коммерческой структуры совместно с неустановленными лицами размещала объявления в интернете, предлагая услуги по получению высшего профессионального образования по различным специальностям. В действительности она не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства.
"В названии юридического лица присутствовало слово "академия", что вводило граждан в заблуждение. Они заключали с компанией договоры на оказание образовательных услуг по дистанционной форме обучения, после чего им направлялись методические материалы, тесты и задания. В дальнейшем обманутым людям выдавались фиктивные дипломы государственного образца о получении высшего образования в несуществующем вузе. Стоимость одного такого документа варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей", - пояснила Волк.
В настоящее время установлено пятеро потерпевших. Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство. В ходе обысков в жилых помещениях изъяты средства связи, документация, бланки дипломов, печати различных организаций.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной схемы. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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