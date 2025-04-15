https://ria.ru/20250415/diddy-2011266367.html

Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ

Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ

Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T00:01:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 14 апр - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал Forbes. "Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям", - пишет издание. Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. К уже представленным ранее трем составам преступления в начале апреля добавились еще два, включая торговлю людьми и вовлечение в проституцию. Ранее адвокаты рэпера заявили, что эти обвинения не являются "новыми", и что обвинителями выступают "те же люди": бывшие партнерши Diddy, которые якобы добровольно состояли с ним в отношениях. Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20250412/nasilie-2010929365.html

https://ria.ru/20241009/diddy-1977228568.html

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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, в мире, сша, пафф дэдди (шон коумз)