Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ
Forbes: Diddy не признал вину по новым обвинениям в торговле людьми
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апр - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал Forbes.
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"Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям", - пишет издание.
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Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
К уже представленным ранее трем составам преступления в начале апреля добавились еще два, включая торговлю людьми и вовлечение в проституцию. Ранее адвокаты рэпера заявили, что эти обвинения не являются "новыми", и что обвинителями выступают "те же люди": бывшие партнерши Diddy, которые якобы добровольно состояли с ним в отношениях.
Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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