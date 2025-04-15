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Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:01 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/diddy-2011266367.html
Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ
Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ
Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T00:01:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апр - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал Forbes. "Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям", - пишет издание. Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. К уже представленным ранее трем составам преступления в начале апреля добавились еще два, включая торговлю людьми и вовлечение в проституцию. Ранее адвокаты рэпера заявили, что эти обвинения не являются "новыми", и что обвинителями выступают "те же люди": бывшие партнерши Diddy, которые якобы добровольно состояли с ним в отношениях. Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20250412/nasilie-2010929365.html
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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, в мире, сша, пафф дэдди (шон коумз)
Культура, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, В мире, США, Пафф Дэдди (Шон Коумз)
Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ

Forbes: Diddy не признал вину по новым обвинениям в торговле людьми

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апр - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал Forbes.
«
"Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям", - пишет издание.
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Истец, обвиняющий Diddy в насилии, изменил показания, пишут СМИ
12 апреля, 20:01
Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
К уже представленным ранее трем составам преступления в начале апреля добавились еще два, включая торговлю людьми и вовлечение в проституцию. Ранее адвокаты рэпера заявили, что эти обвинения не являются "новыми", и что обвинителями выступают "те же люди": бывшие партнерши Diddy, которые якобы добровольно состояли с ним в отношениях.
Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ
9 октября 2024, 15:41
 
КультураНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасВ миреСШАПафф Дэдди (Шон Коумз)
 
 
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