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СК возбудил дело после смерти пятилетней девочки в больнице в Татарстане
СК возбудил дело после смерти пятилетней девочки в больнице в Татарстане - РИА Новости, 15.04.2025
СК возбудил дело после смерти пятилетней девочки в больнице в Татарстане
После гибели пятилетней девочки в больнице Набережных Челнов возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное управление... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:33:00+03:00
2025-04-15T13:33:00+03:00
2025-04-15T13:38:00+03:00
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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. После гибели пятилетней девочки в больнице Набережных Челнов возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. По данным ведомства, 9 апреля в правоохранительные органы поступила информация о смерти пятилетнего ребенка в больнице Набережных Челнов. Самочувствие девочки ухудшилось внезапно. Ребенка безуспешно пытались спастись реаниматологи. "По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении. В Камском детском медицинском центре РИА Новости рассказали, что сейчас ведутся следственные мероприятия, все запрошенные материалы переданы в правоохранительные органы. Также в учреждении выразили соболезнования родным пациентки. Местные СМИ указывали, что якобы ребенку было диагностировано ОРВИ, потом у пациентки отекли глаза и началась рвота. Через некоторое время она скончалась в реанимации. Камский детский медицинский центр является одним из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Республики Татарстан. Учреждение оказывает медпомощь в области родовспоможения, а также пациентам детского возраста, внедряет передовые научные и клинические разработки.
https://ria.ru/20250409/tatarstan-2010170732.html
https://ria.ru/20250319/tatarstan-2005987095.html
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происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после смерти пятилетней девочки в больнице в Татарстане
СК завел дело после смерти пятилетней девочки в больнице в Набережных Челнах