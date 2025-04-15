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Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт - РИА Новости, 15.04.2025
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11:10 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/chzhen-2011316288.html
Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт
Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт - РИА Новости, 15.04.2025
Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт
Китай в рамках контрмер против тарифов Вашингтона может полностью остановить экспорт ключевых полезных ископаемых в США, а также существенно сократить свою долю РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:10:00+03:00
2025-04-15T11:10:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Китай в рамках контрмер против тарифов Вашингтона может полностью остановить экспорт ключевых полезных ископаемых в США, а также существенно сократить свою долю в американском госдолге, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. По его словам, текущее тарифное противостояние Вашингтона и Пекина можно назвать формой торговой войны, которая "была спровоцирована администрацией Дональда Трампа в США, и Китай был вынужден дать отпор". Эксперт считает, что Китай может принять еще множество контрмер в ответ на действия Вашингтона. "Контрмеры, помимо прочего, могут включать полное прекращение экспорта ключевых полезных ископаемых и лекарственного сырья в США, существенное сокращение доли в казначейских облигациях США, а также всестороннее укрепление экономических и торговых отношений с экономиками по всему миру за пределами Соединенных Штатов", - сказал Чжэн Аньгуан агентству. Чжэн Аньгуан подчеркнул, что для обеих сторон и мировой экономики наилучшим вариантом является решение экономических и торговых вопросов путем переговоров. Президент США Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
https://ria.ru/20250415/ssha-2011274988.html
https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html
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китай, сша, дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт
Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт

Чжэн: Пекин может ответить на пошлины США отказом от экспорта ключевых ресурсов

© Ted S. WarrenГрузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон
Грузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Ted S. Warren
Грузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Китай в рамках контрмер против тарифов Вашингтона может полностью остановить экспорт ключевых полезных ископаемых в США, а также существенно сократить свою долю в американском госдолге, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
По его словам, текущее тарифное противостояние Вашингтона и Пекина можно назвать формой торговой войны, которая "была спровоцирована администрацией Дональда Трампа в США, и Китай был вынужден дать отпор". Эксперт считает, что Китай может принять еще множество контрмер в ответ на действия Вашингтона.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
СМИ: пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии
Вчера, 03:32
"Контрмеры, помимо прочего, могут включать полное прекращение экспорта ключевых полезных ископаемых и лекарственного сырья в США, существенное сокращение доли в казначейских облигациях США, а также всестороннее укрепление экономических и торговых отношений с экономиками по всему миру за пределами Соединенных Штатов", - сказал Чжэн Аньгуан агентству.
Чжэн Аньгуан подчеркнул, что для обеих сторон и мировой экономики наилучшим вариантом является решение экономических и торговых вопросов путем переговоров.
Президент США Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов
12 апреля, 02:35
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Китай призвал США отказаться от введения зеркальных пошлин
13 апреля, 14:48
 
КитайСШАДональд ТрампВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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