https://ria.ru/20250415/chzhen-2011316288.html

Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт

Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт - РИА Новости, 15.04.2025

Пекин может прекратить экспорт ключевых ресурсов в США, считает эксперт

Китай в рамках контрмер против тарифов Вашингтона может полностью остановить экспорт ключевых полезных ископаемых в США, а также существенно сократить свою долю РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:10:00+03:00

2025-04-15T11:10:00+03:00

2025-04-15T11:10:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Китай в рамках контрмер против тарифов Вашингтона может полностью остановить экспорт ключевых полезных ископаемых в США, а также существенно сократить свою долю в американском госдолге, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. По его словам, текущее тарифное противостояние Вашингтона и Пекина можно назвать формой торговой войны, которая "была спровоцирована администрацией Дональда Трампа в США, и Китай был вынужден дать отпор". Эксперт считает, что Китай может принять еще множество контрмер в ответ на действия Вашингтона. "Контрмеры, помимо прочего, могут включать полное прекращение экспорта ключевых полезных ископаемых и лекарственного сырья в США, существенное сокращение доли в казначейских облигациях США, а также всестороннее укрепление экономических и торговых отношений с экономиками по всему миру за пределами Соединенных Штатов", - сказал Чжэн Аньгуан агентству. Чжэн Аньгуан подчеркнул, что для обеих сторон и мировой экономики наилучшим вариантом является решение экономических и торговых вопросов путем переговоров. Президент США Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011274988.html

https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html

https://ria.ru/20250413/kitaj-2011000025.html

китай

сша

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китай, сша, дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт