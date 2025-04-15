https://ria.ru/20250415/chelyabinsk-2011284652.html

Пьяный челябинец напал с ножом на незнакомого мальчика

Пьяный челябинец напал с ножом на незнакомого мальчика - РИА Новости, 15.04.2025

Пьяный челябинец напал с ножом на незнакомого мальчика

Житель Челябинска несколько раз ударил ножом на улице незнакомого 11-летнего мальчика, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:16:00+03:00

2025-04-15T07:16:00+03:00

2025-04-15T11:32:00+03:00

происшествия

челябинск

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Житель Челябинска несколько раз ударил ножом на улице незнакомого 11-летнего мальчика, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее не знакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. "В Металлургическом районе Челябинска регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, поясняется в сообщении.

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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)