https://ria.ru/20250415/cheljabinsk-2011298127.html

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка - РИА Новости, 15.04.2025

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка

Полиция через 20 минут задержала подозреваемого в Челябинске, который нанес множество ножевых ранений 11-летнему мальчику на улице, сообщила во вторник... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:33:00+03:00

2025-04-15T09:33:00+03:00

2025-04-15T11:17:00+03:00

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Полиция через 20 минут задержала подозреваемого в Челябинске, который нанес множество ножевых ранений 11-летнему мальчику на улице, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным ГУМВД, сообщение о причинении ножевых ранений ребенку поступило от очевидцев, на место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Пострадавший мальчик к этому времени был госпитализирован в медучреждение с множественными ранениями. "Опросив свидетелей, стражи порядка получили приметы и описание подозреваемого… Злоумышленник был задержан на улице Доменной в течение 20 минут после поступления сообщения о совершении противоправного деяния. Им оказался ранее дважды судимый за имущественные преступления 37-летний горожанин", - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь в поиске нападавшего оказывали сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, отслеживая его путь по видеокамерам и передавая информацию полицейским.

https://ria.ru/20250414/dal-2011173708.html

https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html

челябинск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)