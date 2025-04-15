https://ria.ru/20250415/cheljabinsk-2011298127.html
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка - РИА Новости, 15.04.2025
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка
Полиция через 20 минут задержала подозреваемого в Челябинске, который нанес множество ножевых ранений 11-летнему мальчику на улице, сообщила во вторник... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:33:00+03:00
2025-04-15T09:33:00+03:00
2025-04-15T11:17:00+03:00
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Полиция через 20 минут задержала подозреваемого в Челябинске, который нанес множество ножевых ранений 11-летнему мальчику на улице, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным ГУМВД, сообщение о причинении ножевых ранений ребенку поступило от очевидцев, на место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Пострадавший мальчик к этому времени был госпитализирован в медучреждение с множественными ранениями. "Опросив свидетелей, стражи порядка получили приметы и описание подозреваемого… Злоумышленник был задержан на улице Доменной в течение 20 минут после поступления сообщения о совершении противоправного деяния. Им оказался ранее дважды судимый за имущественные преступления 37-летний горожанин", - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь в поиске нападавшего оказывали сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, отслеживая его путь по видеокамерам и передавая информацию полицейским.
https://ria.ru/20250414/dal-2011173708.html
https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на ребенка
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении с ножом на ребенка
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Полиция через 20 минут задержала подозреваемого в Челябинске, который нанес множество ножевых ранений 11-летнему мальчику на улице, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска
подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По данным ГУМВД, сообщение о причинении ножевых ранений ребенку поступило от очевидцев, на место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Пострадавший мальчик к этому времени был госпитализирован в медучреждение с множественными ранениями.
"Опросив свидетелей, стражи порядка получили приметы и описание подозреваемого… Злоумышленник был задержан на улице Доменной в течение 20 минут после поступления сообщения о совершении противоправного деяния. Им оказался ранее дважды судимый за имущественные преступления 37-летний горожанин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помощь в поиске нападавшего оказывали сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, отслеживая его путь по видеокамерам и передавая информацию полицейским.