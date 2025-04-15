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Bloomberg сообщил о росте интереса американцев к работе в Британии
Bloomberg сообщил о росте интереса американцев к работе в Британии - РИА Новости, 15.04.2025
Bloomberg сообщил о росте интереса американцев к работе в Британии
После прихода президента США Дональда Трампа к власти среди американцев вырос интерес к вакансиям в Великобритании, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:59:00+03:00
2025-04-15T18:59:00+03:00
2025-04-15T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. После прихода президента США Дональда Трампа к власти среди американцев вырос интерес к вакансиям в Великобритании, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные сайта по поиску работы Indeed. Как поясняется в публикации, повышение интереса американских граждан к работе в Великобритании произошло на фоне сокращений финансирования федеральных программ со стороны текущей американской администрации и "мрачных" экономических перспектив. "Почти каждая десятая иностранная заявка на вакансии в Великобритании в течение трех месяцев до марта поступала из США... По сравнению с тем же периодом в предыдущем году интерес граждан США к британским вакансиям вырос на 2,4%, больше, чем у граждан любой другой страны", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что особенно заметен повышенный интерес к вакансиям в области научных исследований и разработок. Газета Financial Times ранее сообщала, что Европа и Китай стремятся нанять ученых, покидающих США из-за политики Трампа. В частности, принять американских экспертов в различных областях от биомедицины до искусственного интеллекта стремится Кембриджский университет.
https://ria.ru/20250415/ekonomika-2011411779.html
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в мире, сша, великобритания, европа, дональд трамп, кембриджский университет
В мире, США, Великобритания, Европа, Дональд Трамп, Кембриджский университет
Bloomberg сообщил о росте интереса американцев к работе в Британии
Bloomberg: среди американцев вырос интерес к вакансиям в Великобритании