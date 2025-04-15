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В Британии расследуют осквернения 85 мусульманских могил
В Британии расследуют осквернения 85 мусульманских могил - РИА Новости, 15.04.2025
В Британии расследуют осквернения 85 мусульманских могил
Британская полиция проводит расследование осквернения по меньшей 85 мусульманских могил, в том числе детских, на кладбище в Уотфорде, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T00:36:00+03:00
2025-04-15T00:36:00+03:00
2025-04-15T00:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Британская полиция проводит расследование осквернения по меньшей 85 мусульманских могил, в том числе детских, на кладбище в Уотфорде, сообщает газета Telegraph. "Полиция проводит расследование после того, как на кладбище... были повреждены по меньшей мере 85 мусульманских могил", - говорится в публикации. По данным издания, это произошло в мусульманской части кладбища в Уотфорде, десятки надгробных знаков были разрушены или повреждены. Как отмечает газета, многие из могил принадлежали младенцам или маленьким детям.
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В Британии расследуют осквернения 85 мусульманских могил
Telegraph: полиция Британии расследует осквернения 85 мусульманских могил