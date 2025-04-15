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Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 15.04.2025 (обновлено: 21:17 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/bpla-2011461061.html
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 15.04.2025
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа
Средства ПВО за 50 минут уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.04.2025
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специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средства ПВО за 50 минут уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны России."В период с 20.00 до 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средства ПВО за 50 минут уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны России.
"В период с 20.00 до 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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