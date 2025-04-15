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Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 15.04.2025

Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА самолетного типа

Средства ПВО за 50 минут уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.04.2025

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брянская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средства ПВО за 50 минут уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны России."В период с 20.00 до 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины