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Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch - РИА Новости, 16.04.2025
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23:10 15.04.2025 (обновлено: 00:32 16.04.2025)
https://ria.ru/20250415/bosch-2011473190.html
Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch
Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch - РИА Новости, 16.04.2025
Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch
Дочка "Газпрома" — АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, планирует перезапуск производств... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-15T23:10:00+03:00
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россия
газпром
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дочка "Газпрома" — АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, планирует перезапуск производств холодильников и стиральных машин, следует из пояснительной записки к финотчету ООО "БСХ Бытовые Приборы", опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы. &quot;Внешнее руководство планирует как можно быстрее возобновить производство&quot;, — говорится в отчете.Как уточняется, с прошлого года происходят "значительные изменения" технической, рыночной, правовой и экономической сферах, которые благоприятно скажутся на ООО "БСХ Бытовые Приборы".Подготовка к производству началась в конце прошлого года. Сейчас расконсервируется оборудование, ищутся поставщики сырья и материалов, создаются прототипы и тестируются опытные образцы.Руководство компании уже смоделировало будущие доходы и расходы на ближайшие десять лет. Планируется после запуска производств постепенно выйти на максимальный уровень выпуска продукции. Рост производства будет ограничен нехваткой персонала, необходимостью наладки оборудования и переходу к новым ассортиментам сырья и материалов.В отчете также указано, что после начала СВО на Украине компания остановила производство из-за проблем с логистикой из-за антироссийских санкций. Последняя поставка была в декабре 2022 года, в следующие два года поставок сырья и материалов не было, компания занималась лишь сервисным обслуживанием, сбытом запчастей, предоставляла свои склады и сдавала имущество в аренду.
https://ria.ru/20250327/kompaniya-2007636407.html
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россия, газпром, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Газпром, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch

Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы холодильников Bosch

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дочка "Газпрома" — АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, планирует перезапуск производств холодильников и стиральных машин, следует из пояснительной записки к финотчету ООО "БСХ Бытовые Приборы", опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.
«

"Внешнее руководство планирует как можно быстрее возобновить производство", — говорится в отчете.

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Как уточняется, с прошлого года происходят "значительные изменения" технической, рыночной, правовой и экономической сферах, которые благоприятно скажутся на ООО "БСХ Бытовые Приборы".
Подготовка к производству началась в конце прошлого года. Сейчас расконсервируется оборудование, ищутся поставщики сырья и материалов, создаются прототипы и тестируются опытные образцы.
Руководство компании уже смоделировало будущие доходы и расходы на ближайшие десять лет. Планируется после запуска производств постепенно выйти на максимальный уровень выпуска продукции. Рост производства будет ограничен нехваткой персонала, необходимостью наладки оборудования и переходу к новым ассортиментам сырья и материалов.
В отчете также указано, что после начала СВО на Украине компания остановила производство из-за проблем с логистикой из-за антироссийских санкций. Последняя поставка была в декабре 2022 года, в следующие два года поставок сырья и материалов не было, компания занималась лишь сервисным обслуживанием, сбытом запчастей, предоставляла свои склады и сдавала имущество в аренду.
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РоссияГазпромФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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