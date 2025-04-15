https://ria.ru/20250415/bosch-2011473190.html

Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch

Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch - РИА Новости, 16.04.2025

Дочерняя компания "Газпрома" готовит к перезапуску заводы Bosch

Дочка "Газпрома" — АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, планирует перезапуск производств... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-15T23:10:00+03:00

2025-04-15T23:10:00+03:00

2025-04-16T00:32:00+03:00

россия

газпром

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дочка "Газпрома" — АО "Газпром бытовые системы", под временным управлением которой находится российское юрлицо Bosch, планирует перезапуск производств холодильников и стиральных машин, следует из пояснительной записки к финотчету ООО "БСХ Бытовые Приборы", опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы. "Внешнее руководство планирует как можно быстрее возобновить производство", — говорится в отчете.Как уточняется, с прошлого года происходят "значительные изменения" технической, рыночной, правовой и экономической сферах, которые благоприятно скажутся на ООО "БСХ Бытовые Приборы".Подготовка к производству началась в конце прошлого года. Сейчас расконсервируется оборудование, ищутся поставщики сырья и материалов, создаются прототипы и тестируются опытные образцы.Руководство компании уже смоделировало будущие доходы и расходы на ближайшие десять лет. Планируется после запуска производств постепенно выйти на максимальный уровень выпуска продукции. Рост производства будет ограничен нехваткой персонала, необходимостью наладки оборудования и переходу к новым ассортиментам сырья и материалов.В отчете также указано, что после начала СВО на Украине компания остановила производство из-за проблем с логистикой из-за антироссийских санкций. Последняя поставка была в декабре 2022 года, в следующие два года поставок сырья и материалов не было, компания занималась лишь сервисным обслуживанием, сбытом запчастей, предоставляла свои склады и сдавала имущество в аренду.

https://ria.ru/20250327/kompaniya-2007636407.html

https://ria.ru/20250326/ariston-2007542980.html

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россия, газпром, федеральная налоговая служба (фнс россии)