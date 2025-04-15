Рейтинг@Mail.ru
Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 15.04.2025 (обновлено: 13:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/bloomberg-2011334157.html
Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg
Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 15.04.2025
Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg
Власти Китая в рамках торговой войны с США потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:21:00+03:00
2025-04-15T13:21:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
air china
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011343594_281:637:2790:2048_1920x0_80_0_0_6f5c45db9462ba6d81817cfdb3d073e6.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Власти Китая в рамках торговой войны с США потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Китай приказал своим авиакомпаниям отказаться от дальнейших поставок самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, в результате которой президент США Дональд Трамп ввел тарифы на китайские товары в размере 145 процентов", — рассказали агентству осведомленные источники. Кроме того, авиаперевозчики должны прекратить и любые закупки оборудования и запчастей у американских компаний. При этом власти рассматривают возможность оказать помощь тем арендаторам самолетов Boeing, которые могут столкнуться с более высокими затратами, добавили собеседники агентства. По их словам, ввоз некоторых самолетов все же разрешат, поскольку оформление документов на поставку и оплата завершились до вступления в силу ответных пошлин, объявленных Китаем. Управление гражданской авиации КНР не ответило на запрос агентства о комментарии, как и представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines. Boeing от комментариев отказался. Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Но уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая. Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011246498.html
https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html
https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011343594_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4880d4ce74a34d927cfe862bbc5998f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, дональд трамп, air china, пекин, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Air China, Пекин, В мире
Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Китай запретил авиакомпаниям ввозить из США Boeing и детали к ним

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Власти Китая в рамках торговой войны с США потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Китай приказал своим авиакомпаниям отказаться от дальнейших поставок самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, в результате которой президент США Дональд Трамп ввел тарифы на китайские товары в размере 145 процентов", — рассказали агентству осведомленные источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Китайский ответ Трампу — почитай Мао
Вчера, 08:00
Кроме того, авиаперевозчики должны прекратить и любые закупки оборудования и запчастей у американских компаний. При этом власти рассматривают возможность оказать помощь тем арендаторам самолетов Boeing, которые могут столкнуться с более высокими затратами, добавили собеседники агентства.
По их словам, ввоз некоторых самолетов все же разрешат, поскольку оформление документов на поставку и оплата завершились до вступления в силу ответных пошлин, объявленных Китаем.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
14 апреля, 16:14
Управление гражданской авиации КНР не ответило на запрос агентства о комментарии, как и представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines. Boeing от комментариев отказался.
Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Но уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая.
Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
14 апреля, 23:53
 
КитайСШАДональд ТрампAir ChinaПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала