Китай остановил закупки самолетов Boeing, сообщил Bloomberg
Bloomberg: Китай запретил авиакомпаниям ввозить из США Boeing и детали к ним
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Власти Китая в рамках торговой войны с США потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Китай приказал своим авиакомпаниям отказаться от дальнейших поставок самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, в результате которой президент США Дональд Трамп ввел тарифы на китайские товары в размере 145 процентов", — рассказали агентству осведомленные источники.
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Кроме того, авиаперевозчики должны прекратить и любые закупки оборудования и запчастей у американских компаний. При этом власти рассматривают возможность оказать помощь тем арендаторам самолетов Boeing, которые могут столкнуться с более высокими затратами, добавили собеседники агентства.
По их словам, ввоз некоторых самолетов все же разрешат, поскольку оформление документов на поставку и оплата завершились до вступления в силу ответных пошлин, объявленных Китаем.
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Управление гражданской авиации КНР не ответило на запрос агентства о комментарии, как и представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines. Boeing от комментариев отказался.
Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Но уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая.
Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
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