Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV
BFMTV: тюрьмы во Франции подверглись нападениям со стрельбой и поджогом машин
© Фото : Police nationaleСгоревший автомобиль на парковке тюрьмы Люин (департамент Буш-дю-Рон), Франция
© Фото : Police nationale
Сгоревший автомобиль на парковке тюрьмы Люин (департамент Буш-дю-Рон), Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям в ночь на вторник, злоумышленники подожгли машины охраны и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV.
"В ночь с понедельника на вторник несколько тюрем подверглись скоординированным атакам, в ходе которых были подожжены транспортные средства и открыт огонь из автоматического оружия", - сообщило СМИ.
В Люине (департамент Буш-дю-Рон) и в Валансе (департамент Дром) на парковке подожгли автомобили охранников тюрьмы. В Тулоне (департамент Вар) по воротам тюрьмы был открыт огонь из автоматического оружия. Туда направился министр юстиции Жеральд Дарманен.
Машины также подожгли в Марселе. Как отметили в профсоюзе сотрудников пенитенциарных учреждений, поджоги там происходят уже в течение нескольких дней. По данным профсоюза Ufap-Unsa Justice, автомобили охранников также подверглись нападениям в Нантерре, Вильпенте, Мелене, Экс-ан-Провансе и Рео.
Согласно источникам телеканала в полиции, речь идет о скоординированной атаке, которая стала ответом на намерение Дарманена создать тюрьмы высокой безопасности в рамках борьбы с наркотрафиком.
Ранее министр сообщил, что тюрьма повышенной безопасности для наркодилеров откроется во Франции 31 июля.
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