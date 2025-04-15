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Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV - РИА Новости, 15.04.2025
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12:58 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/bfmtv-2011339871.html
Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV
Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV - РИА Новости, 15.04.2025
Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV
Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям в ночь на вторник, злоумышленники подожгли машины охраны и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:58:00+03:00
2025-04-15T12:58:00+03:00
в мире
франция
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям в ночь на вторник, злоумышленники подожгли машины охраны и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV. "В ночь с понедельника на вторник несколько тюрем подверглись скоординированным атакам, в ходе которых были подожжены транспортные средства и открыт огонь из автоматического оружия", - сообщило СМИ. В Люине (департамент Буш-дю-Рон) и в Валансе (департамент Дром) на парковке подожгли автомобили охранников тюрьмы. В Тулоне (департамент Вар) по воротам тюрьмы был открыт огонь из автоматического оружия. Туда направился министр юстиции Жеральд Дарманен. Машины также подожгли в Марселе. Как отметили в профсоюзе сотрудников пенитенциарных учреждений, поджоги там происходят уже в течение нескольких дней. По данным профсоюза Ufap-Unsa Justice, автомобили охранников также подверглись нападениям в Нантерре, Вильпенте, Мелене, Экс-ан-Провансе и Рео. Согласно источникам телеканала в полиции, речь идет о скоординированной атаке, которая стала ответом на намерение Дарманена создать тюрьмы высокой безопасности в рамках борьбы с наркотрафиком. Ранее министр сообщил, что тюрьма повышенной безопасности для наркодилеров откроется во Франции 31 июля.
https://ria.ru/20250414/frantsija-2011259569.html
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в мире, франция, тулон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Тулон, Жеральд Дарманен
Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV

BFMTV: тюрьмы во Франции подверглись нападениям со стрельбой и поджогом машин

© Фото : Police nationaleСгоревший автомобиль на парковке тюрьмы Люин (департамент Буш-дю-Рон), Франция
Сгоревший автомобиль на парковке тюрьмы Люин (департамент Буш-дю-Рон), Франция - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Police nationale
Сгоревший автомобиль на парковке тюрьмы Люин (департамент Буш-дю-Рон), Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям в ночь на вторник, злоумышленники подожгли машины охраны и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV.
"В ночь с понедельника на вторник несколько тюрем подверглись скоординированным атакам, в ходе которых были подожжены транспортные средства и открыт огонь из автоматического оружия", - сообщило СМИ.
В Люине (департамент Буш-дю-Рон) и в Валансе (департамент Дром) на парковке подожгли автомобили охранников тюрьмы. В Тулоне (департамент Вар) по воротам тюрьмы был открыт огонь из автоматического оружия. Туда направился министр юстиции Жеральд Дарманен.
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Машины также подожгли в Марселе. Как отметили в профсоюзе сотрудников пенитенциарных учреждений, поджоги там происходят уже в течение нескольких дней. По данным профсоюза Ufap-Unsa Justice, автомобили охранников также подверглись нападениям в Нантерре, Вильпенте, Мелене, Экс-ан-Провансе и Рео.
Согласно источникам телеканала в полиции, речь идет о скоординированной атаке, которая стала ответом на намерение Дарманена создать тюрьмы высокой безопасности в рамках борьбы с наркотрафиком.
Ранее министр сообщил, что тюрьма повышенной безопасности для наркодилеров откроется во Франции 31 июля.
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