https://ria.ru/20250415/bfmtv-2011339871.html

Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV

Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV - РИА Новости, 15.04.2025

Тюрьмы во Франции подверглись нападениям, сообщил BFMTV

Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям в ночь на вторник, злоумышленники подожгли машины охраны и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:58:00+03:00

2025-04-15T12:58:00+03:00

2025-04-15T12:58:00+03:00

в мире

франция

тулон

жеральд дарманен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011339463_0:149:991:706_1920x0_80_0_0_785a7af85330426efa5395e11306a09e.jpg

ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям в ночь на вторник, злоумышленники подожгли машины охраны и открыли стрельбу, сообщает телеканал BFMTV. "В ночь с понедельника на вторник несколько тюрем подверглись скоординированным атакам, в ходе которых были подожжены транспортные средства и открыт огонь из автоматического оружия", - сообщило СМИ. В Люине (департамент Буш-дю-Рон) и в Валансе (департамент Дром) на парковке подожгли автомобили охранников тюрьмы. В Тулоне (департамент Вар) по воротам тюрьмы был открыт огонь из автоматического оружия. Туда направился министр юстиции Жеральд Дарманен. Машины также подожгли в Марселе. Как отметили в профсоюзе сотрудников пенитенциарных учреждений, поджоги там происходят уже в течение нескольких дней. По данным профсоюза Ufap-Unsa Justice, автомобили охранников также подверглись нападениям в Нантерре, Вильпенте, Мелене, Экс-ан-Провансе и Рео. Согласно источникам телеканала в полиции, речь идет о скоординированной атаке, которая стала ответом на намерение Дарманена создать тюрьмы высокой безопасности в рамках борьбы с наркотрафиком. Ранее министр сообщил, что тюрьма повышенной безопасности для наркодилеров откроется во Франции 31 июля.

https://ria.ru/20250414/frantsija-2011259569.html

https://ria.ru/20250325/frantsija-2007079112.html

франция

тулон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, тулон, жеральд дарманен