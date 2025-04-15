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Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам - РИА Новости, 15.04.2025

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

Посол России в Швеции Сергей Беляев провел беседу в шведском МИД в связи с недавними событиями в Сумах и указал на очередное нарушение норм международного права РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:59:00+03:00

2025-04-15T20:59:00+03:00

2025-04-15T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол России в Швеции Сергей Беляев провел беседу в шведском МИД в связи с недавними событиями в Сумах и указал на очередное нарушение норм международного права со стороны ВСУ, заявили РИА Новости в дипмиссии."Пятнадцатого апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах. В ответ с опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег", - рассказали в посольстве.Беляев подчеркнул, что ВСУ в нарушение норм международного гуманитарного права регулярно использовали мирное население в качестве "живого щита" для военных объектов."В ходе встречи с директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции Тюбергом посол, со своей стороны, выразил решительный протест в связи с произошедшей утром 15 апреля очередной атакой дронов против посольства России в Стокгольме, в ходе которой на территорию дипмиссии были сброшены емкости с краской", - добавили в диппредставительстве.По словам посольства, перед шведской стороной был вновь поставлен вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года о надлежащем обеспечении безопасности находящихся в стране дипломатических представительств.Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.При этом украинские СМИ и официальные источники 14 апреля начали публиковать сообщения о том, кто конкретно был ликвидирован в результате удара. Бердичевская районная военная администрация Житомирской области в официальном аккаунте сообщила, что в Сумах погиб полковник ВСУ Юрий Юла, позднее этот пост был удален, телеканал "Общественное" сообщил, что погиб военнослужащий-контрактник ВСУ Владимир Жеребцов. В день удара экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявлял, что в этом городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения военных, заявила и депутат Рады Марьяна Безуглая.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011224740.html

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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