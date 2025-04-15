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Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
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15:55 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/bastrykin-2011383595.html
Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве
Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве
Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела об убийстве в Москве мужчины,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:55:00+03:00
2025-04-15T15:55:00+03:00
происшествия
александр бастрыкин
убийство мужчины на юге москвы
москва
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела об убийстве в Москве мужчины, предположительно, его дочерью-подростком, заступившейся за старшую сестру, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит. По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
https://ria.ru/20250415/sk-2011335096.html
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происшествия, александр бастрыкин, убийство мужчины на юге москвы, москва, россия
Происшествия, Александр Бастрыкин, Убийство мужчины на юге Москвы, Москва, Россия
Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве

Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца 15-летней дочерью в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела об убийстве в Москве мужчины, предположительно, его дочерью-подростком, заступившейся за старшую сестру, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Квартира жилого дома на юго-западе Москвы, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Убитый в Москве мужчина угрожал дочери ножом, сообщили в СК
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Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит.
По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
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