https://ria.ru/20250415/bastrykin-2011383595.html

Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве

Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве - РИА Новости, 15.04.2025

Бастрыкину доложат о расследовании убийства отца дочерью в Москве

Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела об убийстве в Москве мужчины,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:55:00+03:00

2025-04-15T15:55:00+03:00

2025-04-15T15:55:00+03:00

происшествия

александр бастрыкин

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Руководитель столичного главка СК России Андрей Стрижов доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования дела об убийстве в Москве мужчины, предположительно, его дочерью-подростком, заступившейся за старшую сестру, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит. По версии следствия, 15 апреля мужчина в квартире дома на улице Бартеневской поссорился с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону девушки, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.

https://ria.ru/20250415/sk-2011335096.html

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