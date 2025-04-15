https://ria.ru/20250415/bagreeva-2011229423.html

Москва реализовала более 420 коммерческих помещений в I квартале 2025 года

Москва реализовала более 420 коммерческих помещений в I квартале 2025 года - РИА Новости, 15.04.2025

Москва реализовала более 420 коммерческих помещений в I квартале 2025 года

За первые три месяца текущего года столица реализовала на торгах 421 помещение для бизнеса, общая площадь этих объектов превысила 80 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:10:00+03:00

2025-04-15T09:10:00+03:00

2025-04-15T09:10:00+03:00

москва

мария багреева

поддержка бизнеса

департамент экономической политики и развития москвы

коммерческая недвижимость

торги

кирилл пуртов

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столица реализовала на торгах 421 помещение для бизнеса, общая площадь этих объектов превысила 80 тысяч квадратных метров, заявила во вторник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева."Приобретение коммерческой недвижимости на городских торгах имеет ряд преимуществ. Процедура прозрачна и проходит полностью онлайн, а стартовая цена объектов существенно ниже средней по рынку. Город гарантирует юридическую чистоту сделки. По итогам первого квартала 2025 года предприниматели приобрели на торгах 421 нежилое помещение в разных районах Москвы общей площадью 80,7 тысячи квадратных метров", – уточнила Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Заместитель мэра добавила, что в первом квартале текущего года наибольшим спросом пользовались объекты на востоке города. Там реализовали 68 нежилых помещений. При этом в центре Москвы участники торгов приобрели 63 объекта, в западной части столицы – 61 объект, а в ЮВАО и ЮЗАО реализовали по 43 помещения. Багреева уточнила, что большая часть выставленных на торги объектов имеет свободное назначение. Благодаря чему владельцы могут использовать их для любого вида бизнеса. К примеру, под рестораны и кафе, магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, а также образовательные учреждения и другие организации.Отмечается, что среди участников торгов по продаже коммерческих помещений в первом квартале 2025 года наблюдалась высокая конкуренция. В среднем на один лот претендовали восемь человек.В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов заявил, что самыми востребованными на таких торгах являются помещения на первых этажах, а также те, что находятся в подвалах многоквартирных домов и офисных зданий. Благодаря удобному доступу с улицы такие помещения привлекательны для предпринимателей. По итогам первого квартала текущего года в Москве было реализовано 249 объектов, расположенных на первых этажах, а также 110 – в подвалах. Их доля в общем объеме приобретенных за этот период нежилых помещений составила 85 процентов.Власти Москвы выставляют на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал города. Интернет-пользователи смогут ознакомиться с более 200 коммерческих помещений, которые представлены в разделе "Имущество от города". В департаменте отметили, что перед участием в торгах пользователи могут ознакомиться с подробной информацией о лотах, в том числе фотографиями, документацией, условиями и формой реализации.Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что в 2024 году вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости в столице перешагнули отметку в 600 миллиардов рублей. Данный показатель практически на 70% выше, чем уровень 2023 года. Это абсолютный максимум за последние 10 лет.

https://ria.ru/20250411/bagreeva-2010558968.html

https://ria.ru/20250410/bagreeva-2010341736.html

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москва, мария багреева, поддержка бизнеса , департамент экономической политики и развития москвы, коммерческая недвижимость, торги, кирилл пуртов