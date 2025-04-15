https://ria.ru/20250415/avtoru-2011287508.html

Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась

Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась - РИА Новости, 15.04.2025

Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась

Средняя цена автомобиля с пробегом от частных лиц в России в марте составила порядка 1,3 миллиона рублей, что соответствует уровню февраля, сообщила... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:24:00+03:00

2025-04-15T08:24:00+03:00

2025-04-15T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средняя цена автомобиля с пробегом от частных лиц в России в марте составила порядка 1,3 миллиона рублей, что соответствует уровню февраля, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "Цены на подержанные автомобили от частных лиц относительно февраля не изменились. В марте 2025 года средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1 278 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что у дилеров такие автомобили подорожали в среднем на 2,2% за месяц, до 2,17 миллиона рублей. "Повышение цен на авто с пробегом от дилеров можно объяснить тем, что предложение смещается в сторону более ликвидных автомобилей. В условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать - с прозрачной историей, в хорошем техническом состоянии", - приводятся в сообщении слова директора по развитию и продажам "Авто.ру" Алёны Иноземцевой. Самым продаваемым автомобилем с пробегом в бюджетном сегменте в марте стала Lada Vesta (продано 22,2 тысячи штук). Следом идут Lada Granta (12,3 тысячи) и Kia Rio (8,5 тысячи). Лидером среднего ценового сегмента остается Toyota Camry (5,5 тысячи штук), а в премиум-сегменте продолжает лидировать BMW 5 (2,85 тысячи штук).

https://ria.ru/20250316/avtomobili-1766268443.html

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

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авто, россия, bmw ag, lada vesta, kia rio, toyota corolla, экономика