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Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась - РИА Новости, 15.04.2025
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08:24 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/avtoru-2011287508.html
Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась
Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась - РИА Новости, 15.04.2025
Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась
Средняя цена автомобиля с пробегом от частных лиц в России в марте составила порядка 1,3 миллиона рублей, что соответствует уровню февраля, сообщила... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:24:00+03:00
2025-04-15T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средняя цена автомобиля с пробегом от частных лиц в России в марте составила порядка 1,3 миллиона рублей, что соответствует уровню февраля, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "Цены на подержанные автомобили от частных лиц относительно февраля не изменились. В марте 2025 года средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1 278 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что у дилеров такие автомобили подорожали в среднем на 2,2% за месяц, до 2,17 миллиона рублей. "Повышение цен на авто с пробегом от дилеров можно объяснить тем, что предложение смещается в сторону более ликвидных автомобилей. В условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать - с прозрачной историей, в хорошем техническом состоянии", - приводятся в сообщении слова директора по развитию и продажам "Авто.ру" Алёны Иноземцевой. Самым продаваемым автомобилем с пробегом в бюджетном сегменте в марте стала Lada Vesta (продано 22,2 тысячи штук). Следом идут Lada Granta (12,3 тысячи) и Kia Rio (8,5 тысячи). Лидером среднего ценового сегмента остается Toyota Camry (5,5 тысячи штук), а в премиум-сегменте продолжает лидировать BMW 5 (2,85 тысячи штук).
https://ria.ru/20250316/avtomobili-1766268443.html
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авто, россия, bmw ag, lada vesta, kia rio, toyota corolla, экономика
Авто, Россия, BMW AG, Lada Vesta, Kia Rio, Toyota Corolla, Экономика
Средняя цена подержанных машин в марте не изменилась

Авто.ру: средняя цена автомобиля с пробегом в России в марте осталась прежней

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодержанный автомобиль, выставленный на продажу
Подержанный автомобиль, выставленный на продажу - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подержанный автомобиль, выставленный на продажу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средняя цена автомобиля с пробегом от частных лиц в России в марте составила порядка 1,3 миллиона рублей, что соответствует уровню февраля, сообщила пресс-служба "Авто.ру".
"Цены на подержанные автомобили от частных лиц относительно февраля не изменились. В марте 2025 года средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1 278 000 рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что у дилеров такие автомобили подорожали в среднем на 2,2% за месяц, до 2,17 миллиона рублей.
"Повышение цен на авто с пробегом от дилеров можно объяснить тем, что предложение смещается в сторону более ликвидных автомобилей. В условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать - с прозрачной историей, в хорошем техническом состоянии", - приводятся в сообщении слова директора по развитию и продажам "Авто.ру" Алёны Иноземцевой.
Самым продаваемым автомобилем с пробегом в бюджетном сегменте в марте стала Lada Vesta (продано 22,2 тысячи штук). Следом идут Lada Granta (12,3 тысячи) и Kia Rio (8,5 тысячи).
Лидером среднего ценового сегмента остается Toyota Camry (5,5 тысячи штук), а в премиум-сегменте продолжает лидировать BMW 5 (2,85 тысячи штук).
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