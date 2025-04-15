https://ria.ru/20250415/ator-2011305905.html

Около 900 тысяч россиян отправятся за рубеж на майские выходные

Около 900 тысяч россиян отправятся за рубеж на майские выходные - РИА Новости, 15.04.2025

Около 900 тысяч россиян отправятся за рубеж на майские выходные

Порядка 900 тысяч туристов из России на предстоящие майские праздники отправятся за границу, это на 200 тысяч больше, чем годом ранее, на увеличение продаж... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:31:00+03:00

2025-04-15T10:31:00+03:00

2025-04-15T14:09:00+03:00

новости - туризм

вьетнам

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артур мурадян

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Порядка 900 тысяч туристов из России на предстоящие майские праздники отправятся за границу, это на 200 тысяч больше, чем годом ранее, на увеличение продаж повлияло укрепление рубля, расширение полетных программ в популярные страны и открытие прямых рейсов во Вьетнам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "На 30% больше россиян отдохнут за рубежом в период длинных майских праздников, по сравнению с 2024 годом. На увеличение продаж повлияло укрепление рубля, расширение полетных программ в популярные страны и открытие прямых рейсов во Вьетнам. С 28 апреля по 12 мая 2025 года за рубежом отдохнут около 900 тысяч туристов из России – на 200 тысяч больше, чем на майские в 2024 году", - сообщили в АТОР. По данным ведущих туроператоров, в топ-5 направлений зарубежного отдыха с 28 апреля по 12 мая по долям продаж входят: Турция (45%), Египет (20%), ОАЭ (11 %), Таиланд (5,5%), Вьетнам (4%). Также спросом пользуются Мальдивы, Абхазия, Китай, Белоруссия, Грузия, Узбекистан и международные морские круизы, уточнили в ассоциации. "Событием нынешнего весеннего сезона стало выбытие из топ-5 Абхазии и появление в пятерке лидеров Вьетнама – нового массового направления за рубеж на российском рынке: чартерная и блочная авиаперевозка в Нячанг открыты у туроператоров Anex, Pegas Touristik, Coral Travel, "Интуриста", Fun&Sun, суммарно из 14 городов России", - подчеркнули в АТОР. Отмечается, что около 80% всех предложений зарубежных туров на майские праздники у туроператоров, входящих в АТОР, уже реализованы. "Туристы объединяют для выезда праздничные дни и бронируют туры в Турцию, ОАЭ, Египет на 6-8 ночей, в страны Юго-Восточной Азии – на 10-12 ночей", - рассказали в ассоциации. При этом сообщается, что средний чек на отдых в Турции и ОАЭ за год вырос на 10-20%, в Таиланде снизился на 15%, в Египте остался на уровне 2024 года. "Значительный объем запланированных программ был реализован еще в конце марта – начале апреля. Например, наиболее востребованные премиальные отели в Турции, чего не было год назад. У нынешних майских праздников удачная календарная конфигурация, способствующая "мини-отпускам" в 7-10 ночей", - привели в сообщении комментарий вице-президента АТОР Артура Мурадяна.

https://ria.ru/20250415/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250415/may-1855644309.html

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вьетнам

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новости - туризм, вьетнам, турция, египет, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, coral travel