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Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха - РИА Новости, 15.04.2025
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12:58 15.04.2025 (обновлено: 16:10 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/artyukh-2011344527.html
Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха
Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха - РИА Новости, 15.04.2025
Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха
Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:58:00+03:00
2025-04-15T16:10:00+03:00
в мире
сумская область
владимир зеленский
верховная рада украины
игорь мосийчук
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство, сообщил украинский телеканал "Общественное"."Зеленский уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Решение поддержало правительство", — говорится в материале.Отмечается, что Артюх накануне в комментарии фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах 13 апреля.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.
https://ria.ru/20250415/mid-2011345160.html
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в мире, сумская область, владимир зеленский, верховная рада украины, игорь мосийчук
В мире, Сумская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Игорь Мосийчук
Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха

Зеленский при поддержке правительства уволил главу Сумской ОВА Артюха

© Фото : Сумская областная военная администрацияВладимир Артюх
Владимир Артюх - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Сумская областная военная администрация
Владимир Артюх. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Зеленский уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Решение поддержало правительство", — говорится в материале.
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Отмечается, что Артюх накануне в комментарии фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах 13 апреля.
По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.
При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.
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В миреСумская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныИгорь Мосийчук
 
 
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