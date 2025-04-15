Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха
Зеленский при поддержке правительства уволил главу Сумской ОВА Артюха
© Фото : Сумская областная военная администрацияВладимир Артюх
© Фото : Сумская областная военная администрация
Владимир Артюх. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Зеленский уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Решение поддержало правительство", — говорится в материале.
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Отмечается, что Артюх накануне в комментарии фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах 13 апреля.
По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.
При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.