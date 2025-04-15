https://ria.ru/20250415/ararat-2011469840.html
В Армении начали выпускать коньяк, посвященный 80-летию Победы
В Армении начали выпускать коньяк, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Армении начали выпускать коньяк, посвященный 80-летию Победы
Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" начал выпускать коньяк из урожая 1945 года, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:48:00+03:00
2025-04-15T22:48:00+03:00
2025-04-15T22:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" начал выпускать коньяк из урожая 1945 года, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил владелец предприятия Гагик Царукян. "Сегодня с конвейера… сошла первая бутылка коньяка, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот коньяк изготовлен из урожая 1945 года. Он будет выпускаться ограниченной партией, в продаже его будет", - написал Царукян в соцсети Facebook*. По его словам, выпуск коньяка является частью мероприятий предприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Армянский народ сыграл значительную роль в этой победе... Мы, армяне, плечом к плечу сражались вместе с нашими братскими народами, своей кровью защищая каждую пядь нашей родины и наше достоинство... Мы являемся частью великой и очень ценной победы и должны гордиться этим", - отметил Царукян.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250415/pobeda-2011399858.html
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россия, гагик царукян, 80-летие победы в великой отечественной войне, армения
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Гагик Царукян, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения
В Армении начали выпускать коньяк, посвященный 80-летию Победы
"Арарат" начал выпуск коньяка из урожая 1945 года, посвященный 80-летию Победы