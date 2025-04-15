https://ria.ru/20250415/ankara-2011369158.html

В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море

В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море - РИА Новости, 15.04.2025

В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море

Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре под эгидой минобороны Турции, российского представителя среди участников нет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:54:00+03:00

2025-04-15T14:54:00+03:00

2025-04-15T15:10:00+03:00

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анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре под эгидой минобороны Турции, российского представителя среди участников нет, сообщил РИА Новости источник в минобороны Турции.В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник оставил без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах России и Украины в Анкаре.Позже минобороны Турции уточнило, что 15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной"."Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ", - сообщил источник.Участвует ли во встрече украинский представитель, источник не уточнил.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011337512.html

анкара (провинция)

черное море

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в мире, анкара (провинция), черное море, турция, дмитрий песков