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В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море - РИА Новости, 15.04.2025
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14:54 15.04.2025 (обновлено: 15:10 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ankara-2011369158.html
В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море
В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море - РИА Новости, 15.04.2025
В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море
Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре под эгидой минобороны Турции, российского представителя среди участников нет, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:54:00+03:00
2025-04-15T15:10:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
черное море
турция
дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре под эгидой минобороны Турции, российского представителя среди участников нет, сообщил РИА Новости источник в минобороны Турции.В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник оставил без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах России и Украины в Анкаре.Позже минобороны Турции уточнило, что 15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной"."Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ", - сообщил источник.Участвует ли во встрече украинский представитель, источник не уточнил.
https://ria.ru/20250415/ankara-2011337512.html
анкара (провинция)
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в мире, анкара (провинция), черное море, турция, дмитрий песков
В мире, Анкара (провинция), Черное море, Турция, Дмитрий Песков
В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море

В Анкаре началась встреча по Черному морю, представителя от России нет

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре под эгидой минобороны Турции, российского представителя среди участников нет, сообщил РИА Новости источник в минобороны Турции.
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник оставил без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах России и Украины в Анкаре.
Позже минобороны Турции уточнило, что 15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море "в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной".
"Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ", - сообщил источник.
Участвует ли во встрече украинский представитель, источник не уточнил.
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В миреАнкара (провинция)Черное мореТурцияДмитрий Песков
 
 
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