https://ria.ru/20250415/ankara-2011337512.html

Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы

Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы - РИА Новости, 15.04.2025

Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы

Анкара ожидает эффективности от предложений США по черноморской инициативе, в том числе подвижек в вопросе экспорта российской сельскохозяйственной продукции на РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:18:00+03:00

2025-04-15T12:18:00+03:00

2025-04-15T12:21:00+03:00

россия

сша

турция

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

россельхозбанк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Анкара ожидает эффективности от предложений США по черноморской инициативе, в том числе подвижек в вопросе экспорта российской сельскохозяйственной продукции на рынки, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции. Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, отмечал Лавров. "Конечно мы ожидаем, что эти инициативы американской стороны будут эффективными, эта инициатива, исходящая от президента Турции (Тайипа Эрдогана) будет эффективной. Будут устранены препятствия, в том числе по выходу российской продукции на рынки, чтобы механизм работал. Наши надежды в этом направлении", - сказал собеседник агентства. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2008999666.html

https://ria.ru/20250412/mid-2010844834.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, турция, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, в мире