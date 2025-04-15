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Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы - РИА Новости, 15.04.2025
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12:18 15.04.2025 (обновлено: 12:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ankara-2011337512.html
Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы
Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы - РИА Новости, 15.04.2025
Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы
Анкара ожидает эффективности от предложений США по черноморской инициативе, в том числе подвижек в вопросе экспорта российской сельскохозяйственной продукции на РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:18:00+03:00
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Анкара ожидает эффективности от предложений США по черноморской инициативе, в том числе подвижек в вопросе экспорта российской сельскохозяйственной продукции на рынки, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции. Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, отмечал Лавров. "Конечно мы ожидаем, что эти инициативы американской стороны будут эффективными, эта инициатива, исходящая от президента Турции (Тайипа Эрдогана) будет эффективной. Будут устранены препятствия, в том числе по выходу российской продукции на рынки, чтобы механизм работал. Наши надежды в этом направлении", - сказал собеседник агентства. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2008999666.html
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россия, сша, турция, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, в мире
Россия, США, Турция, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, Россельхозбанк, В мире
Турция рассказала об ожиданиях от черноморской инициативы

Анкара ожидает эффективности от предложений США по черноморской инициативе

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Анкара ожидает эффективности от предложений США по черноморской инициативе, в том числе подвижек в вопросе экспорта российской сельскохозяйственной продукции на рынки, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, отмечал Лавров.
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"Конечно мы ожидаем, что эти инициативы американской стороны будут эффективными, эта инициатива, исходящая от президента Турции (Тайипа Эрдогана) будет эффективной. Будут устранены препятствия, в том числе по выходу российской продукции на рынки, чтобы механизм работал. Наши надежды в этом направлении", - сказал собеседник агентства.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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РоссияСШАТурцияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНРоссельхозбанкВ мире
 
 
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