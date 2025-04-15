https://ria.ru/20250415/alaudinov-2011367285.html

В Горнале военные ВСУ убили своего сослуживца, сообщил Алаудинов

В Горнале военные ВСУ убили своего сослуживца, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 15.04.2025

В Горнале военные ВСУ убили своего сослуживца, сообщил Алаудинов

ВСУ убили своего бойца, который пытался выйти на переговоры с российскими военными, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:52:00+03:00

2025-04-15T14:52:00+03:00

2025-04-15T17:49:00+03:00

суджанский район

курская область

сумская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВСУ убили своего бойца, который пытался выйти на переговоры с российскими военными, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Наш противник, который засел на территории этого монастыря, полностью окопался на этой территории. Затащил туда минометы. Все, что туда можно было затащить, затащил на территорию этого монастыря и оттуда оказывает сопротивление российским войскам", — рассказал он. Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района, поскольку там есть толстые стены и подвалы. "Кто-то из этих бойцов ВСУ все-таки решил сдаться, сдать данный гарнизон, попытался с нами, с нашими подразделениями провести переговоры. Как только он пошел на эти переговоры, его сразу же убили свои", — добавил Алаудинов. По его словам, ВСУ в Курской области не раз использовали храмы в качестве оборонительного сооружения, подобные случаи также были в Черкасском Поречном, Мартыновке. Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с Сумской областью Украины. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года ВСУ обстреляли старинный монастырь. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.

https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html

https://ria.ru/20250408/naemniki-2009934796.html

суджанский район

курская область

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суджанский район, курская область, сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины