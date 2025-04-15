Актер из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря" выйдет из тюрьмы
BFMTV: актер Пьер Пальмад продолжит отбывать наказание с электронным браслетом
Автомобиль французской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Виновный в произошедшем в феврале 2023 года ДТП и приговоренный к пяти годам тюрьмы французский актер Пьер Пальмад, известный ролью галла Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", выйдет из тюрьмы и продолжит отбывать наказание с электронным браслетом, сообщает телеканал BFMTV.
Пальмад 20 ноября минувшего года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, два из которых не подлежат обжалованию.
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"Пьер Пальмад скоро выйдет из тюрьмы. После 128 дней содержания под стражей апелляционный суд Бордо во вторник, 15 апреля, разрешил актеру продолжить отбывание наказания с электронным браслетом", - говорится в материале.
Телеканал отмечает, что актер попросил о сокращении срока вскоре после заключения в тюрьму Бордо-Градиньян. По словам близких к Пальмаду лиц, в заключении он написал пьесу и тратил много времени, отвечая на приходящие ему письма. Один из близких подчеркнул в комментарии телеканалу, что Пальмад всё еще внутренне потрясен судом и заключением, а также "в ужасе от того, что люди могут о нем подумать".
ДТП с участием Пальмада, наиболее известного российским зрителям по роли музыканта Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", произошло 10 февраля 2023 года. Находившийся за рулем артист потерял управление и врезался в другой автомобиль, трое пассажиров которого получили серьезные травмы. Беременная женщина потеряла ребенка. Тест на наркотики у актера показал следы употребления кокаина. После задержания актер перенес инсульт и находился в больнице. Позже он был помещен под судебный надзор.
Инцидент спровоцировал во Франции дискуссию о необходимости лишать права водителей, севших за руль под действием наркотических веществ.