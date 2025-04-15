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Актер из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря" выйдет из тюрьмы - РИА Новости, 15.04.2025
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Культура
 
22:02 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/akter-2011465076.html
Актер из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря" выйдет из тюрьмы
Актер из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря" выйдет из тюрьмы - РИА Новости, 15.04.2025
Актер из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря" выйдет из тюрьмы
Виновный в произошедшем в феврале 2023 года ДТП и приговоренный к пяти годам тюрьмы французский актер Пьер Пальмад, известный ролью галла Консерваторикса в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Виновный в произошедшем в феврале 2023 года ДТП и приговоренный к пяти годам тюрьмы французский актер Пьер Пальмад, известный ролью галла Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", выйдет из тюрьмы и продолжит отбывать наказание с электронным браслетом, сообщает телеканал BFMTV. Пальмад 20 ноября минувшего года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, два из которых не подлежат обжалованию. "Пьер Пальмад скоро выйдет из тюрьмы. После 128 дней содержания под стражей апелляционный суд Бордо во вторник, 15 апреля, разрешил актеру продолжить отбывание наказания с электронным браслетом", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что актер попросил о сокращении срока вскоре после заключения в тюрьму Бордо-Градиньян. По словам близких к Пальмаду лиц, в заключении он написал пьесу и тратил много времени, отвечая на приходящие ему письма. Один из близких подчеркнул в комментарии телеканалу, что Пальмад всё еще внутренне потрясен судом и заключением, а также "в ужасе от того, что люди могут о нем подумать". ДТП с участием Пальмада, наиболее известного российским зрителям по роли музыканта Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", произошло 10 февраля 2023 года. Находившийся за рулем артист потерял управление и врезался в другой автомобиль, трое пассажиров которого получили серьезные травмы. Беременная женщина потеряла ребенка. Тест на наркотики у актера показал следы употребления кокаина. После задержания актер перенес инсульт и находился в больнице. Позже он был помещен под судебный надзор. Инцидент спровоцировал во Франции дискуссию о необходимости лишать права водителей, севших за руль под действием наркотических веществ.
https://ria.ru/20250309/akter-2003862447.html
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бордо, франция, в мире
Культура, Бордо, Франция, В мире
Актер из фильма "Астерикс и Обеликс против Цезаря" выйдет из тюрьмы

BFMTV: актер Пьер Пальмад продолжит отбывать наказание с электронным браслетом

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкАвтомобиль французской полиции
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Автомобиль французской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Виновный в произошедшем в феврале 2023 года ДТП и приговоренный к пяти годам тюрьмы французский актер Пьер Пальмад, известный ролью галла Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", выйдет из тюрьмы и продолжит отбывать наказание с электронным браслетом, сообщает телеканал BFMTV.
Пальмад 20 ноября минувшего года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, два из которых не подлежат обжалованию.
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"Пьер Пальмад скоро выйдет из тюрьмы. После 128 дней содержания под стражей апелляционный суд Бордо во вторник, 15 апреля, разрешил актеру продолжить отбывание наказания с электронным браслетом", - говорится в материале.
Телеканал отмечает, что актер попросил о сокращении срока вскоре после заключения в тюрьму Бордо-Градиньян. По словам близких к Пальмаду лиц, в заключении он написал пьесу и тратил много времени, отвечая на приходящие ему письма. Один из близких подчеркнул в комментарии телеканалу, что Пальмад всё еще внутренне потрясен судом и заключением, а также "в ужасе от того, что люди могут о нем подумать".
ДТП с участием Пальмада, наиболее известного российским зрителям по роли музыканта Консерваторикса в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря", произошло 10 февраля 2023 года. Находившийся за рулем артист потерял управление и врезался в другой автомобиль, трое пассажиров которого получили серьезные травмы. Беременная женщина потеряла ребенка. Тест на наркотики у актера показал следы употребления кокаина. После задержания актер перенес инсульт и находился в больнице. Позже он был помещен под судебный надзор.
Инцидент спровоцировал во Франции дискуссию о необходимости лишать права водителей, севших за руль под действием наркотических веществ.
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