https://ria.ru/20250415/aes-2011455256.html

На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность

На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность - РИА Новости, 15.04.2025

На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность

Выработка электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановлена из-за неисправности, сообщает во вторник компания-оператор... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:29:00+03:00

2025-04-15T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выработка электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановлена из-за неисправности, сообщает во вторник компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO). "Выработка электроэнергии на втором энергоблоке "Олкилуото" 2 будет приостановлена сегодня, во вторник, 15 апреля, из-за повышения влажности, зафиксированного в генераторе турбинной установки", - говорится в сообщении. Как уточняет оператор, продолжительность остановки производства пока неизвестна. Ситуация не повлияла на ядерную безопасность, сообщает компания. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.

https://ria.ru/20250411/frantsija-2010732902.html

https://ria.ru/20250413/kitay-2010962354.html

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в мире, финляндия, балтийское море