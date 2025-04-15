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На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность
На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность - РИА Новости, 15.04.2025
На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность
Выработка электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановлена из-за неисправности, сообщает во вторник компания-оператор... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:29:00+03:00
2025-04-15T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выработка электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии приостановлена из-за неисправности, сообщает во вторник компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO). "Выработка электроэнергии на втором энергоблоке "Олкилуото" 2 будет приостановлена сегодня, во вторник, 15 апреля, из-за повышения влажности, зафиксированного в генераторе турбинной установки", - говорится в сообщении. Как уточняет оператор, продолжительность остановки производства пока неизвестна. Ситуация не повлияла на ядерную безопасность, сообщает компания. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
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в мире, финляндия, балтийское море
Наука, В мире, Финляндия, Балтийское море
На энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" нашли неисправность
Работу второго блока финской АЭС "Олкилуото" приостановили из-за неисправности