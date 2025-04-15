https://ria.ru/20250415/aes-2011431982.html

Болгария решила не продавать реакторы российского производства Украине

Болгария решила не продавать реакторы российского производства Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Болгария решила не продавать реакторы российского производства Украине

Болгария решила не продавать реакторы российского производства, предназначавшиеся для нереализованного проекта АЭС "Белене", которые хотела купить Украина,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:50:00+03:00

2025-04-15T18:50:00+03:00

2025-04-15T22:43:00+03:00

болгария

украина

россия

владимир зеленский

алексей лихачев

герман галущенко

хмельницкая аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Болгария решила не продавать реакторы российского производства, предназначавшиеся для нереализованного проекта АЭС "Белене", которые хотела купить Украина, заявил болгарский вице-премьер Атанас Зафиров."Мы приняли решение, что два реактора для АЭС "Белене" не будут продаваться. Развитие ядерной энергетики — правильный путь для страны и для людей. Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. У нас есть площадка, у нас есть реакторы, у нас есть кадры — все в наших руках", — приводит слова Зафирова Болгарское национальное радио (БНР). Зафиров подчеркнул, что эти реакторы — ключевой актив Болгарии и часть ее энергетической независимости. Теперь ожидается решение болгарского парламента, сообщает радио.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что республике нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в парламент Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как уточняла американская газета The Wall Street Journal, Болгария намеревалась продать украинской компании "Энергоатом" оборудование на сумму около 650 миллионов долларов.АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе одноименного города на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер республики Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Софии от проекта, в конкурсе на строительство которого принимал участие "Росатом".

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003828741.html

https://ria.ru/20250310/vooruzheniya-2004169507.html

https://ria.ru/20250221/parlament-2000851171.html

болгария

украина

россия

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болгария, украина, россия, владимир зеленский, алексей лихачев, герман галущенко, хмельницкая аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире