Болгария решила не продавать реакторы российского производства Украине
Болгария решила не продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС на Украине
CC BY-SA 3.0 / alexndm / Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two
Хмельницкая АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Болгария решила не продавать реакторы российского производства, предназначавшиеся для нереализованного проекта АЭС "Белене", которые хотела купить Украина, заявил болгарский вице-премьер Атанас Зафиров.
"Мы приняли решение, что два реактора для АЭС "Белене" не будут продаваться. Развитие ядерной энергетики — правильный путь для страны и для людей. Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. У нас есть площадка, у нас есть реакторы, у нас есть кадры — все в наших руках", — приводит слова Зафирова Болгарское национальное радио (БНР).
Украинский парламентарий Ярослав Железняк в марте сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС.
Зафиров подчеркнул, что эти реакторы — ключевой актив Болгарии и часть ее энергетической независимости. Теперь ожидается решение болгарского парламента, сообщает радио.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что республике нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны.
В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в парламент Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как уточняла американская газета The Wall Street Journal, Болгария намеревалась продать украинской компании "Энергоатом" оборудование на сумму около 650 миллионов долларов.
АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе одноименного города на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер республики Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Софии от проекта, в конкурсе на строительство которого принимал участие "Росатом".
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