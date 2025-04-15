https://ria.ru/20250415/adg-2011380817.html

Популярность лидера "АдГ" снизилась за неделю, показал опрос

Популярность лидера "АдГ" снизилась за неделю, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2025

Популярность лидера "АдГ" снизилась за неделю, показал опрос

Популярность лидера правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель снизилась за последнюю неделю, в то время как вероятный будущий канцлер ФРГ и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:44:00+03:00

2025-04-15T15:44:00+03:00

2025-04-15T15:44:00+03:00

в мире

германия

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берлин (город)

фридрих мерц

алиса вайдель

борис писториус

хдс/хсс

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Популярность лидера правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель снизилась за последнюю неделю, в то время как вероятный будущий канцлер ФРГ и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц поднялся в рейтинге самых популярных политиков Германии, свидетельствуют результаты еженедельного опроса института INSA для газеты Bild. По данным опроса, Вайдель опустилась в рейтинге, куда входят 20 самых популярных немецких политиков, с 13 на 17 место. Мерц поднялся в рейтинге с 11 на 9 строчку, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль также улучшил свои показатели и поднялся на третью строчку рейтинга. Самым популярным политиком Германии по-прежнему остается министр обороны Германии Борис Писториус, на втором месте - премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Замыкают двадцатку самых популярных политиков канцлер Олаф Шольц (18 место), глава МИД Анналена Бербок (19 место) и сопредседатель АдГ Тино Крупалла (20 место). По данным опроса о популярности партий, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) улучшил свои показатели по сравнению с прошлой неделей на один процентный пункт, свои голоса за них готовы были бы отдать 25,5% опрошенных. На втором месте находится "Альтернатива для Германии" с 24,5% поддержки. Социал-демократы набирают 16%, партия "Зелёные" - 11%, "Левые" - 10%. Опрос проводился с 11 по 14 апреля, в нем приняли участие 2002 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пунктов. Ранее блоку ХДС/ХСС и социал-демократам удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что ХДС 28 апреля проведут съезд в Берлине, на котором будет принято решение относительно коалиционного соглашения. Кроме того, будет проведен опрос среди членов СДПГ по этому поводу. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. -0-

https://ria.ru/20250314/adg-2005124457.html

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https://ria.ru/20250301/germaniya-2002405274.html

германия

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в мире, германия, бавария, берлин (город), фридрих мерц, алиса вайдель, борис писториус, хдс/хсс