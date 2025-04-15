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Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета" - РИА Новости, 15.04.2025
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Новый курс
 
13:53 15.04.2025 (обновлено: 14:11 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/abiturienty-2011344857.html
Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета"
Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета" - РИА Новости, 15.04.2025
Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета"
Более 1 тысячи абитуриентов и их родители посетили базовые колледжи Эн+ в Иркутске и Усть-Лабинске в ходе единого Дня открытых дверей федерального проекта... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:53:00+03:00
2025-04-15T14:11:00+03:00
эн+ (en+ group)
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иркутск
усть-лабинск
новый курс
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи абитуриентов и их родители посетили базовые колледжи Эн+ в Иркутске и Усть-Лабинске в ходе единого Дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба компании.Российский энерго-металлургический холдинг в рамках государственной программы подготовки кадров развивает два отраслевых кластера – цифровой и энергетический – на базе колледжей в Краснодарском крае и Иркутской области, являясь базовым работодателем учебных заведений.В кластер "Центр развития цифровизации Краснодарского края" входят Усть-Лабинский социально-педагогический и Краснодарский гуманитарно-технологический колледж, а в "Топливно-энергетический комплекс" — Иркутский энергетический колледж.Учебные заведения, поддержанные холдингом, в ходе Дня открытых дверей посетили более тысячи потенциальных абитуриентов, заканчивающих девятый класс общеобразовательной школы этим летом, а также их родители. Сотрудники, преподаватели колледжей и команда амбассадоров "Профессионалитета" рассказали им о разработанных для ссузов образовательных программах с уклоном в различные направления IT, тепло- и гидроэнергетики, востребованных у базового работодателя, об учебном плане, стипендиальной программе, ежегодной практике и перспективах дальнейшего трудоустройства по окончании учебных заведений."Мы комплексно подходим к подготовке инженерных кадров для компании и участвуем в проекте "Профессионалитет" с момента его основания. Это позволяет нам формировать молодую смену для сотрудников расположенных в Сибири генерирующих объектов, а также готовить IT-специалистов, которые будут заниматься цифровизацией ГЭС и ТЭЦ. При этом число школьников, желающих поступить на "Профессионалитет" и получить востребованную профессию, ежегодно растет, равно как и количество заключенных выпускниками целевых договоров с нашей компанией", — отметила заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.Гости мероприятия могли принять участие в настоящих электромонтажных работах вместе с опытными энергетиками, провести пусконаладку интеллектуальной системы учета электроэнергии и определить показатели ее качества, проверить навыки в качестве системного администратора или web-дизайнера.Кроме того, школьники могли ознакомиться с местами своего будущего трудоустройства в ходе экскурсий. В Иркутской области они посетили производственные объекты компании: Иркутскую и Усть-Илимскую ГЭС, подстанцию Восточную, а также различные ТЭЦ."Профессионалитет" предусматривает ускоренный срок обучения — 3,5 года вместо стандартных четырех лет. Отдельный акцент, помимо освоения предметов федерального образовательного стандарта, сделан на углубленном изучении профильных дисциплин и практическом применении знаний.
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иркутская область
иркутск
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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эн+ (en+ group), иркутская область, иркутск, усть-лабинск
Эн+ (En+ Group), Иркутская область, Иркутск, Усть-Лабинск, Новый курс
Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета"

Свыше 1 тыс абитуриентов побывали в колледжах Эн+ в рамках "Профессионалитета"

© Getty Images / fpphotobankСтудент во время лекции
Студент во время лекции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Getty Images / fpphotobank
Студент во время лекции
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи абитуриентов и их родители посетили базовые колледжи Эн+ в Иркутске и Усть-Лабинске в ходе единого Дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба компании.
Российский энерго-металлургический холдинг в рамках государственной программы подготовки кадров развивает два отраслевых кластера – цифровой и энергетический – на базе колледжей в Краснодарском крае и Иркутской области, являясь базовым работодателем учебных заведений.
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7 апреля, 17:44
В кластер "Центр развития цифровизации Краснодарского края" входят Усть-Лабинский социально-педагогический и Краснодарский гуманитарно-технологический колледж, а в "Топливно-энергетический комплекс" — Иркутский энергетический колледж.
Учебные заведения, поддержанные холдингом, в ходе Дня открытых дверей посетили более тысячи потенциальных абитуриентов, заканчивающих девятый класс общеобразовательной школы этим летом, а также их родители. Сотрудники, преподаватели колледжей и команда амбассадоров "Профессионалитета" рассказали им о разработанных для ссузов образовательных программах с уклоном в различные направления IT, тепло- и гидроэнергетики, востребованных у базового работодателя, об учебном плане, стипендиальной программе, ежегодной практике и перспективах дальнейшего трудоустройства по окончании учебных заведений.
"Мы комплексно подходим к подготовке инженерных кадров для компании и участвуем в проекте "Профессионалитет" с момента его основания. Это позволяет нам формировать молодую смену для сотрудников расположенных в Сибири генерирующих объектов, а также готовить IT-специалистов, которые будут заниматься цифровизацией ГЭС и ТЭЦ. При этом число школьников, желающих поступить на "Профессионалитет" и получить востребованную профессию, ежегодно растет, равно как и количество заключенных выпускниками целевых договоров с нашей компанией", — отметила заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.
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Гости мероприятия могли принять участие в настоящих электромонтажных работах вместе с опытными энергетиками, провести пусконаладку интеллектуальной системы учета электроэнергии и определить показатели ее качества, проверить навыки в качестве системного администратора или web-дизайнера.
Кроме того, школьники могли ознакомиться с местами своего будущего трудоустройства в ходе экскурсий. В Иркутской области они посетили производственные объекты компании: Иркутскую и Усть-Илимскую ГЭС, подстанцию Восточную, а также различные ТЭЦ.
"Профессионалитет" предусматривает ускоренный срок обучения — 3,5 года вместо стандартных четырех лет. Отдельный акцент, помимо освоения предметов федерального образовательного стандарта, сделан на углубленном изучении профильных дисциплин и практическом применении знаний.
 
Новый курсЭн+ (En+ Group)Иркутская областьИркутскУсть-Лабинск
 
 
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