https://ria.ru/20250415/abiturienty-2011344857.html

Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета"

Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета" - РИА Новости, 15.04.2025

Более 1 тыс абитуриентов посетили колледжи Эн+ в рамках "Профессионалитета"

Более 1 тысячи абитуриентов и их родители посетили базовые колледжи Эн+ в Иркутске и Усть-Лабинске в ходе единого Дня открытых дверей федерального проекта... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:53:00+03:00

2025-04-15T13:53:00+03:00

2025-04-15T14:11:00+03:00

эн+ (en+ group)

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усть-лабинск

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 1 тысячи абитуриентов и их родители посетили базовые колледжи Эн+ в Иркутске и Усть-Лабинске в ходе единого Дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба компании.Российский энерго-металлургический холдинг в рамках государственной программы подготовки кадров развивает два отраслевых кластера – цифровой и энергетический – на базе колледжей в Краснодарском крае и Иркутской области, являясь базовым работодателем учебных заведений.В кластер "Центр развития цифровизации Краснодарского края" входят Усть-Лабинский социально-педагогический и Краснодарский гуманитарно-технологический колледж, а в "Топливно-энергетический комплекс" — Иркутский энергетический колледж.Учебные заведения, поддержанные холдингом, в ходе Дня открытых дверей посетили более тысячи потенциальных абитуриентов, заканчивающих девятый класс общеобразовательной школы этим летом, а также их родители. Сотрудники, преподаватели колледжей и команда амбассадоров "Профессионалитета" рассказали им о разработанных для ссузов образовательных программах с уклоном в различные направления IT, тепло- и гидроэнергетики, востребованных у базового работодателя, об учебном плане, стипендиальной программе, ежегодной практике и перспективах дальнейшего трудоустройства по окончании учебных заведений."Мы комплексно подходим к подготовке инженерных кадров для компании и участвуем в проекте "Профессионалитет" с момента его основания. Это позволяет нам формировать молодую смену для сотрудников расположенных в Сибири генерирующих объектов, а также готовить IT-специалистов, которые будут заниматься цифровизацией ГЭС и ТЭЦ. При этом число школьников, желающих поступить на "Профессионалитет" и получить востребованную профессию, ежегодно растет, равно как и количество заключенных выпускниками целевых договоров с нашей компанией", — отметила заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.Гости мероприятия могли принять участие в настоящих электромонтажных работах вместе с опытными энергетиками, провести пусконаладку интеллектуальной системы учета электроэнергии и определить показатели ее качества, проверить навыки в качестве системного администратора или web-дизайнера.Кроме того, школьники могли ознакомиться с местами своего будущего трудоустройства в ходе экскурсий. В Иркутской области они посетили производственные объекты компании: Иркутскую и Усть-Илимскую ГЭС, подстанцию Восточную, а также различные ТЭЦ."Профессионалитет" предусматривает ускоренный срок обучения — 3,5 года вместо стандартных четырех лет. Отдельный акцент, помимо освоения предметов федерального образовательного стандарта, сделан на углубленном изучении профильных дисциплин и практическом применении знаний.

https://ria.ru/20250407/en-2009854997.html

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иркутская область

иркутск

усть-лабинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эн+ (en+ group), иркутская область, иркутск, усть-лабинск