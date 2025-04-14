https://ria.ru/20250414/zombi-2011158243.html

В глубине Земли обнаружена империя "зомби" весом 20 миллиардов тонн

В глубине Земли обнаружена империя "зомби" весом 20 миллиардов тонн - РИА Новости, 14.04.2025

В глубине Земли обнаружена империя "зомби" весом 20 миллиардов тонн

Ученые нашли гигантскую экосистему на глубине 5-ти километров от поверхности Земли, населенную существами, которых называют "зомби". Они не нуждаются в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:32:00+03:00

2025-04-14T19:32:00+03:00

2025-04-14T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ученые нашли гигантскую экосистему на глубине 5-ти километров от поверхности Земли, населенную существами, которых называют "зомби". Они не нуждаются в солнечном свете, почти не двигаются и живут тысячелетиями. Их общая масса в сотни раз превышает вес всего человечества. Что если жизнь на Земле зародилась не на поверхности, а в глубинах планеты? И самое главное — означает ли это открытие, что подобные существа могут скрываться в недрах Марса и других планет?Масштабы поражают воображениеМеждународная команда из 200 ученых из 52 стран, работающая по проекту Deep Carbon Observatory, сделала сенсационное открытие. В недрах нашей планеты существует гигантская экосистема, о которой раньше никто не подозревал. По оценкам исследователей, ее биомасса составляет от 16,5 до 25 миллиардов тонн микроорганизмов — это примерно в 300 раз больше, чем все человечество вместе взятое.Подземная жизнь занимает объем в 2 миллиарда кубических километров — почти вдвое больше, чем все мировые океаны. Ученые 10 лет бурили глубокие скважины как с поверхности, так и с морского дна, чтобы сделать это открытие. И теперь они уверены — жизнь под землей существует практически повсеместно."Зомби" в другом измерении времениБольшинство обнаруженных организмов — это бактерии и микробы, хотя встречаются и более сложные существа, например, черви-нематоды. Ученые называют этих обитателей "зомби", и на то есть причина."Жизнь некоторых "зомби" длится тысячелетия, — объясняет Рик Колвелл, микробиолог из Университета Орегона. — Течет крайне неторопливо — словно в замедленном кино. Их ничего особенно не беспокоит. Разве что землетрясения или тектонические сдвиги".Подземные существа экономят энергию до такой степени, что почти не размножаются. Они тратят ресурсы в основном на восстановление поврежденных клеток. По сути, живут в другом временном измерении — их темпы существования геологические, а не человеческие.Экстремалы, бросающие вызов законам жизниДоктор Карен Ллойд из Университета Теннесси в Ноксвилле рассказывает, что эти организмы приспособились к невероятным условиям:"Некоторые микробы выживают при температуре до 121 градуса Цельсия — это намного выше точки кипения воды! В нашем мозгу мы думаем, что это должно быть верхним пределом того, с чем может справиться жизнь, но это определенно не так".Помимо высоких температур, подземные обитатели выдерживают колоссальное давление и практически полное отсутствие питательных веществ. Ученые подсчитали, что экосистема потребляет настолько мало энергии, что, по словам доктора Ллойд, "это меньше, чем мы думали, что способно поддерживать жизнь".Микробное "темное вещество" — неизведанный генетический кладИсследователи обнаружили, что глубинная жизнь обладает генетическим разнообразием, сопоставимым со всей жизнью на поверхности Земли. Ученые называют это "микробным темным веществом", потому что большинство видов еще предстоит открыть."Изучение глубоких недр сродни исследованию тропических лесов Амазонки, — говорит доктор Митч Согин из Морской биологической лаборатории Вудс-Хоул. — Жизнь есть везде, и повсюду наблюдается поразительное изобилие неожиданных и необычных организмов".Примерно 70% всех бактерий и архей на планете обитают именно в глубинной биосфере. Причем подземные жители под разными континентами ничем не отличаются друг от друга, что ставит перед учеными новую загадку.Загадки эволюции: кто был первым?Обнаружение жизни в глубинах Земли ставит под сомнение устоявшиеся теории о происхождении жизни на нашей планете. Ученые задаются вопросом: что если жизнь зародилась не на поверхности, а глубоко в недрах, и только потом поднялась к Солнцу? Или, наоборот, она каким-то образом опустилась под землю?Непонятно также, каким образом эти организмы распространяются сквозь твердые породы. Почему микробы, найденные под американским континентом, идентичны тем, что обитают под африканским? Возможно, подземная жизнь когда-то была единой, а потом континенты разошлись? Или существует какой-то неизвестный механизм миграции через толщу планеты?Если есть здесь, то...Открытие глубинной биосферы полностью меняет наше представление о Земле как о живой планете. Оказывается, огромное количество жизни существует прямо у нас под ногами, и мы даже не подозревали об этом до недавнего времени.Самое захватывающее следствие этого открытия — новая надежда на обнаружение жизни на других планетах. Если жизнь на Земле смогла приспособиться к таким экстремальным условиям, как высокие температуры, давление и отсутствие солнечного света, что мешает ей существовать в недрах Марса или спутников газовых гигантов?"Шансы на то, что наши земные микробы не одиноки во Вселенной, чуть подросли," — осторожно замечают ученые. Однако для проверки этой гипотезы придется не только отправиться на другие планеты, но и пробурить там глубокие скважины — задача, решение которой, возможно, отодвинуто на 50 лет вперед.Ученые продолжают изучать этот таинственный мир и надеются, что он поможет нам лучше понять не только прошлое нашей планеты, но и перспективы существования жизни за ее пределами. А пока эти "зомби" продолжают свою неспешную жизнь глубоко под поверхностью, отсчитывая тысячелетия там, где мы считаем дни и ночи.

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земля, марс, орегон