https://ria.ru/20250414/zhertvy-2011246084.html

Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231 - РИА Новости, 14.04.2025

Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:58:00+03:00

2025-04-14T20:58:00+03:00

2025-04-14T20:58:00+03:00

в мире

санто-доминго

доминикана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010183406_0:339:3007:2030_1920x0_80_0_0_1065863548be1e775df8b1e398641672.jpg

МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр внутренних дел Доминиканской Республики Фариде Рафуль. "К настоящему моменту подтверждена 231 жертва крушения; 221 была найдена на месте происшествия и еще 10 зарегистрированы в больницах", - заявила Рафуль в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована в блоге издания Diario Libre в Х. Согласно данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов здания живыми извлекли 189 человек, из них не менее 155 были госпитализированы. Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло неделю назад во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур, который продлился с 8 по 13 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.

https://ria.ru/20250411/dominikana-2010613638.html

https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

санто-доминго

доминикана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, санто-доминго, доминикана