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Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231 - РИА Новости, 14.04.2025
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20:58 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/zhertvy-2011246084.html
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231 - РИА Новости, 14.04.2025
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231
Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:58:00+03:00
2025-04-14T20:58:00+03:00
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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр внутренних дел Доминиканской Республики Фариде Рафуль. "К настоящему моменту подтверждена 231 жертва крушения; 221 была найдена на месте происшествия и еще 10 зарегистрированы в больницах", - заявила Рафуль в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована в блоге издания Diario Libre в Х. Согласно данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов здания живыми извлекли 189 человек, из них не менее 155 были госпитализированы. Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло неделю назад во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур, который продлился с 8 по 13 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.
https://ria.ru/20250411/dominikana-2010613638.html
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в мире, санто-доминго, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Доминикана
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

Число жертв при обрушении крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго достигло 231

© AP Photo / Eddy VittiniВид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Eddy Vittini
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр внутренних дел Доминиканской Республики Фариде Рафуль.
"К настоящему моменту подтверждена 231 жертва крушения; 221 была найдена на месте происшествия и еще 10 зарегистрированы в больницах", - заявила Рафуль в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована в блоге издания Diario Libre в Х.
Полицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба
11 апреля, 05:59
Согласно данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов здания живыми извлекли 189 человек, из них не менее 155 были госпитализированы.
Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло неделю назад во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур, который продлился с 8 по 13 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.
Рубби Перес - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба
9 апреля, 19:13
 
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