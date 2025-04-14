https://ria.ru/20250414/zhertvy-2011246084.html
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231 - РИА Новости, 14.04.2025
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231
Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:58:00+03:00
2025-04-14T20:58:00+03:00
2025-04-14T20:58:00+03:00
в мире
санто-доминго
доминикана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010183406_0:339:3007:2030_1920x0_80_0_0_1065863548be1e775df8b1e398641672.jpg
МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231, сообщила министр внутренних дел Доминиканской Республики Фариде Рафуль. "К настоящему моменту подтверждена 231 жертва крушения; 221 была найдена на месте происшествия и еще 10 зарегистрированы в больницах", - заявила Рафуль в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована в блоге издания Diario Libre в Х. Согласно данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов здания живыми извлекли 189 человек, из них не менее 155 были госпитализированы. Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло неделю назад во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур, который продлился с 8 по 13 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.
https://ria.ru/20250411/dominikana-2010613638.html
https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html
санто-доминго
доминикана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010183406_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7182dedfd91aac4d666c04fc67911536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санто-доминго, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Доминикана
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231
Число жертв при обрушении крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго достигло 231