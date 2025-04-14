https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011252947.html

В США раскрыли дерзкий замысел Зеленского против Запада

В США раскрыли дерзкий замысел Зеленского против Запада - РИА Новости, 14.04.2025

В США раскрыли дерзкий замысел Зеленского против Запада

Владимир Зеленский попытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя события в Сумах, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Sputnik. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:48:00+03:00

2025-04-14T21:48:00+03:00

2025-04-14T21:48:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя события в Сумах, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Sputnik."Запад истощен и, честно говоря, почти разорен в финансовом плане. Поэтому они не могут продолжать поддержку Украины. Владимир Зеленский использует удар по украинским войскам в Сумах в отчаянной попытке получить больше поддержки", — рассказал он.Однако, по мнению аналитика, такая тактика вряд ли сработает.Аналогичное мнение накануне выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, заявив, что киевский режим пытается выдать события в Сумах на Украине за "новую Бучу" и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт.Министерство обороны России 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах в понедельник, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 украинских военных.

https://ria.ru/20250414/trump-2011236173.html

https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сумы, ларри джонсон