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Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России - РИА Новости, 14.04.2025
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14:32 14.04.2025 (обновлено: 14:40 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011160550.html
Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России
Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России - РИА Новости, 14.04.2025
Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России
США находятся под информационным влиянием России, заявил Владимир Зеленский в интервью на телеканале CBS. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:32:00+03:00
2025-04-14T14:40:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США находятся под информационным влиянием России, заявил Владимир Зеленский в интервью на телеканале CBS.&quot;Честно говоря, мне кажется, что российские нарративы информационно побеждают в Соединенных Штатах Америки&quot;, — сказал он.Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, завив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиций по Украине.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html
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в мире, сша, россия, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России

Зеленский заявил, что США находятся под информационным влиянием России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США находятся под информационным влиянием России, заявил Владимир Зеленский в интервью на телеканале CBS.
«

"Честно говоря, мне кажется, что российские нарративы информационно побеждают в Соединенных Штатах Америки", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России
13 апреля, 20:53
Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, завив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиций по Украине.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Черная дыра". На Западе раскрыли жуткую правду об Украине
12 апреля, 19:10
 
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