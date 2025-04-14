https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011160550.html

Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России

Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России - РИА Новости, 14.04.2025

Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России

США находятся под информационным влиянием России, заявил Владимир Зеленский в интервью на телеканале CBS. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:32:00+03:00

2025-04-14T14:32:00+03:00

2025-04-14T14:40:00+03:00

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сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США находятся под информационным влиянием России, заявил Владимир Зеленский в интервью на телеканале CBS."Честно говоря, мне кажется, что российские нарративы информационно побеждают в Соединенных Штатах Америки", — сказал он.Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, завив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиций по Украине.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский