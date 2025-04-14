Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.04.2025 (обновлено: 17:37 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011146516.html
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа - РИА Новости, 14.04.2025
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа
Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику президента США Дональда Трампа о возможности завершения военного конфликта на Украине за 24 часа. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:57:00+03:00
2025-04-14T17:37:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику президента США Дональда Трампа о возможности завершения военного конфликта на Украине за 24 часа. Американский президент 14 марта признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими. "Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро. И меня были встречи и хорошие разговоры, никто не толкал Америку, понимая, с кем мы имеем дело.... Но сам призыв - "давайте закончим войну за 24 часа", саму атмосферу, мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну", - сказал Зеленский в интервью CBS. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011124071.html
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011059745.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, россия, владимир путин
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа

Зеленский заявил о поддержке риторики Трампа о мире за 24 часа

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику президента США Дональда Трампа о возможности завершения военного конфликта на Украине за 24 часа.
Американский президент 14 марта признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США
Вчера, 12:18
"Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро. И меня были встречи и хорошие разговоры, никто не толкал Америку, понимая, с кем мы имеем дело.... Но сам призыв - "давайте закончим войну за 24 часа", саму атмосферу, мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну", - сказал Зеленский в интервью CBS.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского
Вчера, 00:36
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала