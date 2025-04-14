Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа
Зеленский заявил о поддержке риторики Трампа о мире за 24 часа
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику президента США Дональда Трампа о возможности завершения военного конфликта на Украине за 24 часа.
Американский президент 14 марта признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.
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"Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро. И меня были встречи и хорошие разговоры, никто не толкал Америку, понимая, с кем мы имеем дело.... Но сам призыв - "давайте закончим войну за 24 часа", саму атмосферу, мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну", - сказал Зеленский в интервью CBS.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность